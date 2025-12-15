Melhores alunos das escolas públicas recebem bolsas de estudos

O evento da entrega aconteceu nesta terça-feira, durante festiva do Rotary Club, um dos participantes do programa “Melhor Aluno da Escola Pública”

A premiação de um dos principais programas do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, o “Melhor Aluno da Escola Pública”, uma parceria envolvendo a diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, a Unifeob, Unifae e Anglo São João de São João, aconteceu nesta terça-feira, dia 9 de dezembro, no Centro Pastoral Padre Donizetti, onde houve além da divulgação dos melhores alunos, a entrega das bolsas de estudos. Além de jovens de Vargem, também foram premiados estudantes de Itobi e Casa Branca.

Para os alunos que se destacaram como o melhor e estão concluindo o ensino fundamental em uma das escolas públicas das cidades participantes, foi oferecido uma bolsa de estudo completa para o ensino médio no Anglo, de São João da Boa Vista. Os estudantes que estão concluindo o ensino médio, concorreram a bolsas integrais nas universidades Unifae e Unifeob, sendo também que a Unifeob ofereceu cursos de EAD (modalidade de aprendizado à distância) a vários alunos classificados.

Para a solenidade, a mesa foi composta pelo presidente do Rotary de Vargem, Nilson Adão; a presidente da Casa da Amizade Ana Virginia Malaguti Gonçalves; a supervisora Fátima Medici, representando a Unidade Regional de Ensino; o diretor Vicente Orrico Neto, da EE Prof. José Gilberto de Oliveira Souza; a diretora Julice Rossi de Oliveira Barion, representando o prefeito municipal e o Departamento de Educação; o diretor do Anglo, Fernando Nagib; Amanda Pagani da Unifeob e representando a Unifae, Tamires Arelli.

Fotos: Reportagem

Premiados de Vargem Grande do Sul

A Escola E.E. Alexandre Fleming participou do programa e sua aluna do ensino médio, Rayca Antônia Cardoso Correa, foi contemplada com uma bolsa de estudos no sistema EAD (Ensino à Distância), pela Unifeob. Da E.E. Gilberto Giraldi, o aluno do ensino médio, Marcelo Ricardo Dias Filho recebeu bolsa de estudos à distância (EAD) para estudar na Unifeob.

Outra escola que teve alunos premiados, foi a E.E. Prof. José Gilberto de Oliveira Souza, com a aluna do ensino fundamental Alice Costa Pereira, recebendo bolsa do Anglo e a aluna do ensino médio Ester Brandão Simplício, bolsa da Unifeob para cursar Administração. Já a aluna Laiane Vitória Flauzino Pereira, que cursa o ensino médio da E.E. Achiles Rodrigues, vai estudar Direito na Unifae, após conquistar o prêmio do programa “Melhor Aluno da Escola Pública”.

Casa Branca e Itobi

Da cidade de Casa Branca, participaram a E.E. Francisco Eugênio de Lima, cuja aluna Ana Gabrielly Romão Lima, do ensino médio, conquistou uma bolsa junto à Unifeob, para ensino EAD. Outra escola, a E.E. Dr. Francisco Thomaz de Carvalho, teve o aluno Lucas Andrew Carvalho de Souza do ensino fundamental conquistando uma bolsa do Anglo de São João da Boa Vista e do ensino médio, a primeira colocada foi a aluna Daniela Kelly de Andrada Basiloni, que ganhou bolsa de estudo para cursar Farmácia junto à Unifae. Também foi agraciada a E.E. Lauro de Araújo, cujo aluno do ensino médio Victor Hugo Fontes Camargo, vai estudar Direito na Unifeob.

Da cidade de Itobi participou somente a E.E. Profa. Rita de Macedo Barreto, cujos estudantes do ensino médio Carlos Eduardo da Silva Bernardo, foi premiado por sua atuação com uma bolsa para estudar o curso de Farmácia na Unifeob; os alunos Carlos Eduardo de Brito Brollo e Diego Marin Bello para estudarem no curso de EAD também da Unifeob e a aluna Marcela Teresa Oliveira dos Santos, conquistou uma bolsa para cursar Direito na Unifae.

Participação dos alunos, professores, diretores e familiares foi elogiada

O salão onde ocorreu a premiação estava repleto, com a presença dos alunos, seus familiares, dos professores, diretores e supervisores de ensino de Vargem, São João, Itobi e Casa Branca.

Todos os presentes se emocionaram quando os nomes foram divulgados, com os premiados, seus familiares e professores vibrando com a conquista, que contagiou também a todos que participavam das festividades.

A supervisora de Ensino Fátima Medici ao fazer uso da palavra, saudou a todos e agradeceu ao Rotary de Vargem por mais um ano de realização do programa, que há 13 anos vem sendo realizado. Agradeceu também as parcerias com a Unifeob, Unifae e Anglo, que desde o início abraçaram o projeto. Também estendeu seus agradecimentos às escolas, professores, diretores, funcionários, que ajudam a construir e transformar a realidade dos seus alunos.

Fez um agradecimento especial às famílias presentes, pais, tios, avós, que são exemplos fundamentais na vida dos jovens. “Por isso eles estão aqui hoje, sem vocês a escola não consegue caminhar”, afirmou a supervisora. Com relação aos alunos, disse que é muito importante que eles sejam aplaudidos, pois são os melhores estudantes da rede pública, são exemplos e referência. “São vencedores”, afirmou Fátima, pedindo que eles sejam sempre gratos pelo que está sendo oferecido a eles naquele momento.

A representante da Unifae, Tamires Arelli parabenizou a todos, falou da importância da conquista e do primeiro passo que foi dado. Também Amanda Pagani da Unifeob falou que a educação transforma a vida e que os alunos premiados já são vencedores. O diretor do Anglo de São João da Boa Vista, Fernando Nagib lembrou de quantos filhos de pessoas presentes no ato, já passaram pelo Anglo e que outros estão chegando. Enalteceu a magnitude do evento e disse que a educação transforma as pessoas e eleva a vida.

Aluna do programa dá seu testemunho

Também fez uso da palavra o professor Valdeci Andrade, membro atuante do Rotary na questão da educação, afirmando que a entrega das bolsas de estudo faz a diferença na vida de muitos alunos. Chamou então a aluna Kesya M. Bernardo para dar seu depoimento, ela que estuda o 3º ano de Administração na Unifae com uma bolsa conseguida através do programa.

Ela disse que custou a acreditar quando recebeu a notícia que fora premiada. “A gente se pergunta se realmente merece, se está pronto, e se vai dar conta das coisas. Mas a verdade é que esse reconhecimento nos dá um impulso enorme para continuar. Essa bolsa e esta premiação não são apenas um certificado. Elas são uma chave que abre portas, que muda realidades, que mostra para nós que somos capazes de alcançar o inimaginável”, afirmou aos presentes.

Pediu aos alunos premiados naquela noite, que estão cheios de esperança, que continuassem com os estudos. “Acreditem no processo, no esforço diário, e nunca duvidem do potencial que vocês têm. O primeiro passo às vezes é o mais difícil, mas é também o mais transformador”, falou a estudante.

Kesya finalizou dizendo: “Ao Rotary Club e as demais instituições deixo o meu pedido e o meu agradecimento: que continuem promovendo este evento e apoiando jovens que só precisam de uma oportunidade para brilhar. Muito obrigada”.

Também fizeram uso da palavra o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, membro do Rotary que deve assumir a presidência da entidade no ano que vem e atual diretor de Planejamento da prefeitura municipal, que lembrou aos presentes que nestes 13 anos que Vargem participa do programa “Melhor Aluno da Escola Pública”, as três instituições de ensino que concedem as bolsas de estudo já investiram cerca de R$ 2,5 milhões no programa.

Falando em educação, Amarildo afirmou que ela transforma a pessoa, sua vida, o país e o mundo. Se dirigindo aos pais, disse que eles proporcionando a educação aos filhos, os mesmos saberão buscar seus destinos e aos alunos, pediu para não pararem de estudar nunca. “Quanto mais você estudar, melhor será seu emprego, seu salário”, falou o ex-prefeito.

A diretora Julice Rossi de Oliveira Barion que estava representando o prefeito Celso Ribeiro e o departamento de Educação, também falou aos presentes. Muito emocionada, parabenizou a todos pelo lindo projeto e comentou sobre a importância do apoio das famílias, dos professores, na vida dos estudantes, fazendo com que esta conquista se transforme em oportunidades, em sonhos e transformações.

Presidente Nilson se disse emocionado

No encerramento do evento, o presidente do Rotary Club Nilson Adão se disse profundamente emocionado, afirmando ser um privilégio fazer parte daquele momento muito importante para todos os presentes. “Quantas pessoas aqui foram importantes no seu papel, atuando na sua escola, fazendo a sua parte. São pessoas que encaram como missão de vida, fazendo o bem para os alunos, para nós que fazemos parte deste projeto e por isso, agradecemos a todos”, finalizou.