Gilberto Giraldi encanta público com adaptação de “A Família Addams”

Apresentação realizada no início dezembro, integrou teatro, música e ensino de línguas, destacando o protagonismo estudantil e o papel das eletivas na formação integral. A Gazeta de Vargem Grande ouviu o professor Willian Rabello, responsável pela direção do projeto.

A Escola Estadual Gilberto Giraldi, de ensino integral, apresentou na quinta-feira, 4 de dezembro, uma adaptação da peça “A Família Addams” como culminância das eletivas, componente que busca ampliar o repertório artístico e cultural dos alunos e fortalecer seu protagonismo. A montagem reuniu teatro e música, trazendo uma releitura da história inspirada no musical original da Broadway, de 2009, e na adaptação brasileira de 2012, encenada por Daniel Boaventura e Marisa Orth em São Paulo.

A trama escolhida pelos estudantes trouxe ao palco o romance entre Wandinha e Lucas, jovens unidos pelo amor, mas separados por diferenças de estilo e pela resistência inicial de suas famílias. Com performances marcadas pela expressividade e segurança cênica, os alunos demonstraram domínio das múltiplas linguagens envolvidas no projeto e participaram de todas as etapas da criação artística.

Os professores Willian Rabello e Luís Paulo Romano Morais, responsáveis pela direção da apresentação, destacaram a importância pedagógica das eletivas. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Willian ressaltou como esses componentes enriquecem a formação dos jovens e fortalecem o engajamento escolar. “Por meio dessa atividade, é possível trabalhar o protagonismo dos estudantes, que se tornam autores de seu próprio processo de aprendizagem”, explicou.

Luís Paulo enfatizou ainda o papel da língua inglesa dentro do projeto e no currículo da escola. Segundo ele, quanto mais cedo os alunos têm contato significativo com o idioma, maiores são as oportunidades futuras. O professor citou o programa Prontos Para o Mundo, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que possibilita intercâmbios em países de língua inglesa, ampliando horizontes acadêmicos e culturais.

A coordenadora Daniela Mendes de Oliveira Dota acompanhou de perto o desenvolvimento das atividades e destacou o empenho dos docentes em estimular a participação ativa dos jovens. Para ela, o cuidado no direcionamento do trabalho e a busca constante pela excelência foram fundamentais para o resultado apresentado. A diretora da unidade, Elaine Cristina Felipe Pinheiro, reforçou que valorizar os talentos dos estudantes é essencial para que cada um desenvolva seu projeto de vida de forma autêntica, explorando suas habilidades individuais dentro do componente.

Para viabilizar uma produção de grande porte, a escola contou com o apoio de parceiros da comunidade que acreditam no potencial dos profissionais e dos alunos. Entre os apoiadores culturais, estão o Departamento de Educação Municipal, representado pela diretora municipal Renata Taú, e vários estabelecimentos comerciais da cidade.

Com participação expressiva dos estudantes e o envolvimento de toda a equipe escolar, a apresentação de “A Família Addams” reafirmou o compromisso da Escola Gilberto Giraldi com uma educação integral que valoriza arte, cultura e protagonismo juvenil.

Fotos: Arquivo Pessoal