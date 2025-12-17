Gente e Fatos

Os proprietários da floricultura Carolina Flores e Decor, Paulo Henrique e Carolina de Souza, agradecem toda a população de Vargem Grande do Sul, pelo acolhimento e carinho que receberam nesses 5 meses que estão atuando no comércio vargengrandense.
Com mais de 40 anos de experiência em São João da Boa Vista, a Floricultura em Vargem Grande do Sul está localizada na Avenida da Saudade, 121, em frente ao Cemitério da Saudade.
Paulo Henrique e Carolina informaram que atendem também as cidades de Casa Branca, São Sebastião da Grama e cidades da nossa micro região em um raio de até 50 km.
O cabeleireiro Guilherme Corrêa, proprietário do El Shaddai Studio, traz para o Guia de Compras de Natal 2025 uma dica valiosa de hidratação para você que tem cabelos cacheados, ressecados ou quimicamente tratados.
Com a chegada das férias, todos sabem...
Marina Costa é a fundadora e diretora criativa por trás da Mnisis. Com apenas 25 anos, meses antes da pandemia mundial lançou sua marca ao mercado. A jovem empreendedora natural de Vargem Grande do Sul conseguiu se destacar e...
Faleceu Lourival Pereira, aos 103 anos de idade, no dia 29 de novembro. Sr. Lourival residia no Jardim Bela Vista; era viúvo de Ilda Madrini Pereira; deixou as filhas Sueli e Elaine; os genros Waldir e Eduardo, os netos...
Fundada em 1981 por Tadeu Fernando Ligabue, a Gazeta de Vargem Grande circula semanalmente em Vargem Grande do Sul trazendo as principais notícias da cidade e região com credibilidade e respeito ao leitor.
Avenida Regato, 715 - Jardim Morumbi- CEP 13880-000
Vargem Grande do Sul - SP
Telefones:
(19) 99916-1203
Email: reportagem@gazetavg.com.br
Copyright Gazeta de Vargem Grande. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo deste site em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Gazeta. | Desenvolvido por ulysses