Gente e Fatos

Carolina Flores e Decor

Os proprietários da floricultura Carolina Flores e Decor, Paulo Henrique e Carolina de Souza, agradecem toda a população de Vargem Grande do Sul, pelo acolhimento e carinho que receberam nesses 5 meses que estão atuando no comércio vargengrandense.



Com mais de 40 anos de experiência em São João da Boa Vista, a Floricultura em Vargem Grande do Sul está localizada na Avenida da Saudade, 121, em frente ao Cemitério da Saudade.

Paulo Henrique e Carolina informaram que atendem também as cidades de Casa Branca, São Sebastião da Grama e cidades da nossa micro região em um raio de até 50 km.