Seletiva busca jogadores para time de futsal de Vargem

O Time DEL Vargem/ Raio Sul vai realizar no próximo sábado, dia 20 de dezembro, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, a partir das 8h, a primeira fase da seletiva de jogadores com o objetivo de compor as equipes de futsal em várias categorias, visando disputar a Liga Paulista de Futsal e também campeonatos regionais.

Os horários serão divididos pelas categorias de idade. Candidatos à Sub-11 (nascidos em 2015 e 2016) fazem a seleção às 8h. A Sub-13 (nascidos em 2013 e 2014), entram em quadra às 9h30. Já os jogadores que buscam vaga para a Sub-15 (nascidos em 2011 e 2012) jogam às 11h e os da Sub-17 (nascidos em 2009 e 2010) jogam às 12h30.

No período da tarde, será a seletiva para os jogadores Sub-20 (nascidos em 2005 e 2007) e Sub-21 (nascidos em 2005), a partir das 14h. Os organizadores orientam aos atletas a chegarem com 30 minutos de antecedência para conferir documentação e tudo mais.

Os jogadores devem ir de camiseta branca, short preto, tênis de futsal e levar RG ou documento com foto. Candidatos menores de 18 anos, caso não estejam acompanhados do responsável, devem levar documento de autorização do responsável, pode ser impresso ou escrito à mão, conforme o modelo disponibilizado no perfil do time no Instagram (@raiosul.vargem).