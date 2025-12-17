Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Lourival Pereira, aos 103 anos de idade, no dia 29 de novembro. Sr. Lourival residia no Jardim Bela Vista; era viúvo de Ilda Madrini Pereira; deixou as filhas Sueli e Elaine; os genros Waldir e Eduardo, os netos Waldir Jr., Thiago e Bianca, os bisnetos Thomaz e Samuel; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Elza da Costa Diniz Dessimone, conhecida por irmã Elza, aos 79 anos de idade, no dia 11 de dezembro. Residia no Jardim Paraiso I; era viúva de Pedro Antônio Dessimone; deixou os filhos Rita, Rosângela, Rute, João Bosco e Joaquim Henrique; as noras Rosângela e Eliane; os genros Benedito, Jorge e Pedro; os netos Henrique, Felipe, Fábio, Camila, Arícia e Pedro Arthur; e a bisneta Aurora. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vera Lúcia de Paula do Carmo, aos 63 anos de idade, no dia 5 de dezembro. Deixou o marido Cláudio, os filhos Claudinei, Sirlene e Cleiton; genro; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Parque dos Acácias.

Faleceu José Roberto Gambarotto, aos 64 anos de idade, no dia 7 de dezembro. Residia no Jardim Fortaleza; deixou os filhos Ana Carolina e Guilherme; os irmãos Fernando, Toninho, Neusa, Regina e Silvia. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Miguel José Cândido, aos 20 anos de idade, nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, vítima de acidente de trabalho com carga elétrica.

Miguel estava residindo em Araraquara, deixou os pais Luciana e José Francisco, os irmãos Gabriel, Humberto e Maynara, a sobrinha Maria Helena e demais familiares.

Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de Araraquara.

Faleceu Renato Tabarim, aos 78 anos de idade, no dia 12 de dezembro. Residia no Jardim Fortaleza; deixou a esposa Cecília Mapeli Tabarim; o filho Airton; nora; netos e irmãs. Seu velório está sendo realizado no Cemitério da Saudade, e seu sepultamento deverá ocorrer neste sábado, às 10h00, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Izabel Lupianhes Rodrigues, conhecida por Belinha, no dia 7 de dezembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Célia Regina Campos de Lima, aos 54 anos de idade, no dia 8 de dezembro. Deixou o marido Berré. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria de Lourdes Inácio Galles, aos 71 anos de idade, no dia 5 de dezembro. Deixou os filhos Patrícia, Alex, Priscila, Samuel e Mary; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aurea Pinto Bagatta, aos 91 anos de idade, no dia 6 dezembro. Deixou os filhos Luverci e Cacilda; o genro Jeferson; a nora Laura; a neta Ana Luiza; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de Tambaú.

Faleceu João Baptista Maria Suzano Giantaglia, aos 72 anos de idade, no dia 7 de dezembro. Deixou a esposa Maria Aparecida Nogueira Giantaglia; os filhos Fábio, Alessando, Rodrigo e Fernanda; as noras Ana Paula e Perla; e a neta Júlia. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Isabel Lopes Nogueira, aos 74 anos de idade, no dia 7 de dezembro. Deixou o esposo Gentil de Nogueira; os filhos Luiz Eduardo e Alessandra; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gonçalina Aparecida Sanches Gonçalves, aos 80 anos de idade, no dia 7 de dezembro. Deixou o marido Gerônimo Gonçalves; os filhos Alexandre e Andrea; a nora Juliana e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sebastião Balbino da Silva, aos 75 anos de idade, no dia 7 de dezembro. Deixou os filhos Luciana, Cláudia, Marcelo e Daiane; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Dias Machado, aos 72 anos de idade, no dia 9 de dezembro. Deixou os filhos Sirlene e Rodrigo; a nora Lilian e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedita Fais dos Reis, aos 101 anos de idade, no dia 10 de dezembro. Deixou os filhos João Batista, Adélia e Maria de Lourdes; era mãe também de Maria José e Antônio Carlos – já falecidos; deixou noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida dos Santos Neilen, aos 81 anos de idade, no dia 10 de dezembro. Deixou os filhos Maria Aparecida, Roberto Donizeti, Benedito, Maria de Fátima, Maria Isabel, José Roberto, Flávio e Rosângela; genros; noras; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Corrêa Mazziero, aos 86 anos de idade, no dia 12 de dezembro. Deixou os filhos Paulo Sérgio e Marco Antônio; era também mãe de Eurípes, Fábio e Silvio Luiz – já falecidos; deixou noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Fotos: Arquivo Pessoal