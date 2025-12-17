Moda Verão 2025/2026: não tenha medo de brilhar

Marina Costa é a fundadora e diretora criativa por trás da Mnisis. Com apenas 25 anos, meses antes da pandemia mundial lançou sua marca ao mercado. A jovem empreendedora natural de Vargem Grande do Sul conseguiu se destacar e colocar em pratica o que aprendeu no seu Mestrado em Design de Moda e Marketing no Istituto Marangoni, na Itália

Tendências de Moda para o Natal

Por Marina Costa

O Natal é uma época de celebração, alegria e também de estilo. Em Vargem Grande do Sul, a moda ganha destaque nesta temporada festiva, com uma variedade de opções para você brilhar nas festas de fim de ano. Este guia foi elaborado para ajudar você a se preparar para as celebrações natalinas com muito charme e elegância.

Looks Festivos

As festas de Natal pedem produções especiais. Neste ano, as tendências incluem:

Cores Vibrantes: Vermelho, verde e dourado dominam as paletas, trazendo o espírito natalino para o seu visual.

Brilhos e Paetês: Não tenha medo de brilhar! Vestidos, saias e blusas com detalhes em paetês são a pedida certa para deixar seu look mais glamouroso.

Sustentabilidade: Marcas locais estão investindo em moda sustentável, oferecendo peças feitas com materiais recicláveis e técnicas ecológicas. Um presente consciente e cheio de estilo.

Acessórios que encantam: Os acessórios são essenciais para completar o look natalino. Considere joias elegantes: colares e brincos com pedras e strass vão elevar qualquer produção.

Bolsas charmosas: pequenas clutches ou bolsas com detalhes em metal são perfeitas para as festas.

Calçados confortáveis e estilosos: Opte por sapatos que combinem com seu estilo e que também sejam confortáveis para aproveitar a noite inteira.

Onde encontrar: Vargem Grande do Sul conta com uma variedade de boutiques e lojas que oferecem peças incríveis. Lojas onlines como a Mnisis.com.br onde você encontra um estilo único e diferente de tudo que você já viu.

Tendências 2025/2026: valorizar o essencial

Após as principais semanas de moda do mundo, a revista Elle resumiu o que vai fazer os guarda-roupas no verão 2025/2026. A tendência é apostar em peças com peso emocional, se distanciando do mundo digital. O portal ZZMall também resumiu bem o espírito da estação: a busca por uma moda que desconecta, estética minimalista, cortes limpos, tecidos de toque suave e tons que acolhem corpo e mente.

Estilos Renovados

reprodução ZZ Mall

Boho Chic: estética suave e romântica. Franjas, crochê e renda em cores terrosas, presentes em calças, tops, shorts bufantes e estampas florais. Acessórios longos, óculos oversized e jeans flare completam o look.

Grunge: xadrez, flanela e jeans destroyed repaginados em versões mais fluidas e elegantes. Balletcore: romantismo delicado, com tules, laços e sapatilhas, trazendo feminilidade e sensualidade sutil.

Nos pés, a ocasião dita o calçado

A tendência agora é pensar na ocasião e o seu humor antes de escolher o sapato.

Sapatilhas: delicadas e femininas, voltam com destaque para a versão trançada.

Papetes estilo Birken: seguem firmes no topo das escolhas chiques e confortáveis.

Tênis: aparecem com shape mais fino e sofisticado, quase como uma sapatilha.

Flip-flops: de item básico a trend global, os chinelos ganham status de luxo.

Heeled thong sandals: direto dos anos 90, o modelo com salto fino e tira entre os dedos volta com estética sexy, fresh e minimalista, ideal para os dias de calor.

Acessórios em alta

Enquanto as roupas do verão 2026 exploram uma linguagem minimalista, os acessórios são marcantes, ousados e quase protagonistas

Chapéu de ráfia: o acessório que traduz o mood da temporada, com estética natural e artesanal

Lenços: evocam uma estética vintage. Óculos redondos: lentes escuras, armação metálica trazem personalidade e estilo retrô.

Beaded necklaces: ganham espaço com conchas, tassels, pedras naturais e marítimas.

Bolsas East-West: com shape horizontal, seguem em alta em materiais como ráfia, couro e verniz.

Bolsas maximalistas: modelos básicos trançados em palha ou crochê reforçam o casual chic.

Estampas e Texturas do Verão

As tendências de texturas e estampas traduzem o desejo por experiências sensoriais e narrativas visuais

Entre as tendências de texturas e estampas para a estação, a renda retorna com força, acompanhando tecidos fluidos e babados. Já o crochê reforça a estética slow fashion, aparecendo em vestidos e conjuntos. Nas estampas, o poá é a grande estrela. Já a estampa à la Pucci trazem curvas, psicodelia e sofisticação. O toque tropical aparece nas estampas náuticas, como conchas e cordas. As listras, por sua vez, vêm em diferentes estilos, das finas às largas e coloridas.