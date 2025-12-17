Mantenha seu cabelo hidratado neste verão

O cabeleireiro Guilherme Corrêa, proprietário do El Shaddai Studio, traz para o Guia de Compras de Natal 2025 uma dica valiosa de hidratação para você que tem cabelos cacheados, ressecados ou quimicamente tratados.

Com a chegada das férias, todos sabem que é tempo de muito sol, piscina e até praia, não é mesmo? E para manter a saúde e o brilho dos fios, é essencial reforçar os cuidados.

Assim, ele preparou para o Guia de Compras de Natal 2025 da Gazeta de Vargem Grande uma hidratação capilar usando ingredientes simples e eficazes para recuperar a maciez, o brilho e a definição do cabelos, com ingredientes baratos e de fácil acesso.

Ingredientes

1 colher de chá do creme Nívea da lata azul, 1 colher de sopa de creme hidratante de sua preferência, 1 colher de café de óleo de coco ou óleo reparador de pontas, 1 tampinha de Bepantol líquido e 1 colher de chá de mel puro

Modo de usar

Em um pote limpo misture todos os ingredientes com um palito ou espátula. Não use nada de metal. Lave o cabelo com shampoo ideal para seu tipo de cabelo. Passe a mistura do hidratante. Coloque uma touca e deixa agir de 20 a 40 minutos. Enxague bem até todo o resíduo do creme sair. Finalize com o condicionador ideal para seu tipo de cabelo. Se quiser, pode usar depois um creme de pentear.

Frequência de uso – Se o cabelo estiver muito ressecado, use uma vez na semana. Após 4 semanas, reduza a aplicação a cada 15 dias, intercalando com uma hidratação mais leve.

Dicas

Você pode adaptar a receita conforme a porosidade do seu cabelo. Por exemplo:

Para cabelos muito porosos e ressecados, aumente a quantidade de óleo. Já para cabelos finos e oleosos, use a metade de creme Nívea e evite o óleo. E para cabelos cacheados, aumente a quantidade de óleo e mel.