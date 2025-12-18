A importância da maquiagem na autoestima da mulher

Por Natália Gomes

A maquiagem vai muito além de cores, pincéis e produtos. Para muitas mulheres, ela é uma extensão da autoestima, uma forma de expressão e até um pequeno ritual diário que fortalece a confiança. Quando uma mulher se olha no espelho e realça seus traços, ela não está apenas “se enfeitando” está se colocando mais pra cima, se lembrando da própria força e valorizando a beleza que já existe nela.

O ato de se maquiar transforma o dia. É um momento de autocuidado, de pausa e de carinho consigo mesma. A maquiagem pode iluminar o olhar, destacar os lábios, uniformizar a pele mas, principalmente, pode despertar aquela sensação de “estou pronta”, que impulsiona a mulher em qualquer ambiente, seja no trabalho, na vida social ou nos desafios diários. Não é sobre esconder imperfeições, mas sim sobre ressaltar o que há de melhor.



A prática diária da maquiagem não precisa ser complicada. Ao contrário: pequenas rotinas feitas todos os dias ajudam a construir uma imagem mais alinhada com a personalidade e com o que cada mulher deseja transmitir. Além disso, manter cuidados simples com a pele, como limpeza, hidratação e proteção solar transforma completamente o resultado final. Uma pele bem tratada recebe melhor a maquiagem, fica mais bonita, mais saudável e naturalmente mais radiante.

Cuidar da pele e se maquiar é, no fundo, uma forma de comunicação silenciosa. É mostrar ao mundo e a si mesma que vale a pena investir em bem-estar, tempo próprio e autoestima. É compreender que beleza não é perfeição, mas presença e que, quando uma mulher se sente bem com ela mesma, tudo ao redor também se ilumina.