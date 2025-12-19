Lombo recheado com abacaxi

Por Denyse Balarin

Ingredientes

1,2 kg de lombo suíno, 200g de bacon, 1 calabresa, pimentão verde e pimentão amarelo

Para a marinada do lombo: 4 dentes de alho, 1 limão, 2 colheres de mostarda, 2 colheres de shoyu, sal, páprica picante, chimichurri e pimenta calabresa

Abacaxi caramelizado: 1/2 abacaxi em rodelas e 1 xícara de açúcar

Molho de abacaxi: 2 colheres de manteiga, 1/2 abacaxi picado e 2 colheres açúcar

Preparo

Abra uma peça de lombo em forma de manta. Tempere com o alho, limão, mostarda, shoyo, sal, páprica picante, chimichurri, pimenta calabresa. Deixe o lombo marinando por meia hora. Abra a manta de lombo e recheie com uma calabresa, pimentão verde e amarelo, em tiras. Coloque o bacon em cubinhos.

Enrole, amarre e leve ao forno com papel alumínio por 1 hora. Destampe e deixe dourar. Coloque em uma travessa. Divida um abacaxi ao meio. Uma metade fatie e caramelize numa calda com o açúcar queimado. A outra metade corte em cubos e faça um molho com o açúcar a manteiga e o açúcar. Decore como na foto e sirva. Bom apetite!