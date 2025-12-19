Macarrão à Carbonara

Por Giovana Botelho

Ingredientes

150 g de bacon em tiras finas de 1 cm, 300 g de Spaghetti, 6 gemas, 80gr queijo parmesão fresco ralado fino, pimenta do reino moída a gosto.

Preparo

Em uma frigideira de bordas altas, em fogo médio, frite o bacon, tomando cuidado para não queimar. Reserve. Em outra panela, ferva 3 litros de água e coloque o macarrão para cozinhar. Cozinhe-o por cerca de 8 minutos, até ficar al dente. Enquanto o macarrão cozinha, despeje as gemas em uma tigela com uma parte do queijo parmesão e a pimenta, misturando tudo com um batedor de arame.

Adicione duas colheres de sopa da água do cozimento do macarrão para ficar bem cremoso. Quando o macarrão estiver al dente, escorra-o, aqueça a frigideira com o bacon em fogo baixo e adicione a massa, misturando bem e rapidamente. Tire a frigideira do fogo e junte a mistura de gema e queijo, salteando bem. Sirva imediatamente com o restante do queijo ralado por cima.