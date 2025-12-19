Papai Noel, muitas atividades e diversão no “Natal Inclusivo”

O Bosque Municipal será palco neste sábado, dia 20 de dezembro, do projeto “Natal Inclusivo”, um evento especial voltado às famílias e, principalmente, às pessoas com deficiência, fortalecendo a integração social e a vivência comunitária. A atividade acontece das 8h às 11h, e todos estão convidados a participar.

Organizado pelo Núcleo Desenvolver em parceria com Geisa Leandrini, o encontro tem como objetivo promover um momento de confraternização, acolhimento e celebração do espírito natalino em um ambiente adaptado e sensível às necessidades de todos.

O evento conta com o apoio dos grupos Bikers Brasil e Motoclube Regional XXIX – SP, que se unem à ação em solidariedade e incentivo à inclusão.

Com decoração temática, a presença de Papai Noel e diversas atividades lúdicas, o “Natal Inclusivo” promete proporcionar uma manhã de alegria, interação e respeito às diferenças, reforçando a importância da acessibilidade e da participação social.

Segundo os organizadores, a população está convidada a participar e prestigiar a iniciativa, que busca tornar o Natal mais humano, afetivo e verdadeiramente inclusivo.