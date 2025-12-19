Massa de macarrão artesanal de espinafre alho e óleo

Por Anderson Martins – Cozinheiro e confeiteiro
Ingredientes
1 kg farinha de trigo, 6 ovos, 1 maço de espinafre, 1 colher de sal
Preparo
Para a massa, coloque água pra ferver, depois acrescente espinafre para cozinhar por 3 minutos, retire e coloque na água com gelo. Esprema o espinafre e coloque no liquidificador para bater com os 6 ovos. Abra uma cavidade na farinha e acrescente o líquido de ovos e espinafre. Vá misturando tudo, depois sove bem a massa. Coloque em plástico filme e reserve por 30 mim. Depois abrir no rolo ou cilindro. Cozinhar por 3 minutos.
Em uma frigideira, coloque o alho amassado e o óleo. Frite em fogo médio sem deixar o alho queimar, só dourar. Acrescente a manteiga e deixe ferver um pouco, só para incorporar bem o sabor, mexendo sempre. Coloque sobre o macarrão imediatamente e sirva.