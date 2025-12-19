Torta Fofa de Maçã e Pecan

Por Laura Cavalheiro Bicas – Nutricionista e cozinheira
Ingredientes
Para as nozes Pecan Caramelizadas: 100g de noz pecan cortadas em pedaços grandes, 2 colheres de sopa de água e 2 colheres de sopa de açúcar
Preparo
Coloque as nozes em uma forma pequena. Aqueça o açúcar com a água só até o açúcar derreter. Jogue esta mistura sobre as nozes, mexa bem e leve ao forno médio- baixo por cerca de 20 minutos. Tire e deixe esfriar para ficarem crocantes. Reserve.
Torta Fofa
Ingredientes: 3 maçãs verdes, 1 limão tahiti, 120g de manteiga, 1 xícara de açúcar refinado, 2 ovos, 1 colher de chá de baunilha, 170g de iogurte natural e 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa açúcar cristal + 1 colher de chá de canela para jogar por cima
Preparo:
Unte uma forma removível de 25 cm de diâmetro com manteiga e farinha. Pré-aqueça seu forno em 180 C. Descasque e pique as maçãs em formato de meia lua. Raspe a casca do limão na tigela da batedeira. Coloque o sumo de meio limão nas maçãs para que não escureçam. Reserve. Na batedeira, bata as raspas de limão, baunilha, manteiga, e o açúcar por alguns minutos. Coloque os ovos e bata novamente, até obter uma mistura bem fofa.
Junte a farinha e o fermento. Coloque a farinha e o iogurte na mistura de manteiga. Misture bem com a ajuda de uma colher ou espátula. Coloque a massa na forma e alise. Arrume as maçãs por cima formando círculos. Jogue a mistura de açúcar com canela por cima das maçãs. Asse em forno médio (180C) por cerca de 35 minutos, ou até seu palito sair limpo.
Retire do forno, espere 10 minutos e desenforme. Finalize com açúcar de confeiteiro e por cima, as nozes crocantes.