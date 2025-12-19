Torta Gelada de Sorvete com pedaços de chocolate

Por Natalie Ellen Vidale – Proprietária da Nuttelaria Gourmet
Ingredientes
Para a base: 200 g de bolachas tipo Oreo sem o recheio ou de sua preferência e 100 g de manteiga derretida. Para o recheio: 1 litro de sorvete de creme ou a sua escolha, 150 gramas de chocolate meio amargo picado e 100 gramas de pedaço de brownie ou cookies (opcional). Para a cobertura: cubos e raspas de chocolate ao leite ou meio amargo. Bolas de sorvete para decorar.
Preparo
Para a base: triture os biscoitos em um processador ou coloque em um saco plástico passando o rolo em cima até virar uma farofa fina. Misture os biscoitos triturados com a manteiga derretida até formar uma massa úmida.
Forre uma forma de aro removível (20 cm de diâmetro) com essa mistura, pressionando bem para compactar. Leve ao freezer por 20 minutos para firmar.
Prepare o recheio: retire o sorvete de 5 a 10 minutos do congelador para amolecer levemente.
Em uma tigela grande misture o sorvete com o chocolate picado e se desejar, adicione os pedaços de brownie ou cookies. Mexa delicadamente para não derreter demais. Despeje essa mistura sobre a base de biscoito na forma. Alise a superfície com uma espátula.
Finalizar com a decoração: cubra a torta com os cubos de chocolate, as raspas e algumas bolas de sorvete para decorar.
Leve a torta por pelo menos 4 horas no freezer ou até firmar completamente.
Sirva: para servir retire a torta do freezer por alguns minutos, assim facilita para desenformar.