Ação da Polícia resulta prisão por tráfico em Divinolândia

Na manhã da terça-feira, dia 16, por volta das 11h50, a Polícia Militar, em apoio à Polícia Civil, realizou uma operação no bairro Nova Divinolândia, em Divinolândia, que resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas. A ação foi motivada por denúncias sobre atividades ilícitas no local, o que levou à expedição de mandado de busca e apreensão.

Durante a operação, as equipes localizaram e apreenderam diversas substâncias e objetos ligados ao tráfico. Entre os materiais recolhidos estavam 44 pedras de crack, totalizando aproximadamente 44 gramas, 110 eppendorfs vazios, três aparelhos celulares, uma balança de precisão, 40 sacos plásticos tipo sacolé, uma peneira plástica, duas tesouras e R$ 369 em dinheiro. O suspeito foi abordado no local e encaminhado ao Pronto-Socorro para avaliação médica antes de ser apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante e permaneceu detido à disposição da Justiça.

O cumprimento do mandado contou com reforço policial devido ao grande fluxo de pessoas na região, garantindo a segurança e a normalidade da operação.