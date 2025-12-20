Polícia Militar lança Operação “Natal Mais Seguro”

O 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (24º BPM/I) iniciou, no dia 10 de dezembro, a Operação “Natal Mais Seguro”, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo nas cidades da região durante o período de maior movimentação típico das festas de fim de ano. As ações seguem até o dia 24 de dezembro de 2025 e buscam garantir mais tranquilidade à população nas ruas, especialmente em áreas comerciais e pontos de grande circulação de pessoas.

De acordo com a Polícia Militar, a operação prevê o reforço do efetivo empregado no patrulhamento, com aumento da visibilidade policial e presença constante em locais estratégicos. A iniciativa tem como foco principal a prevenção de crimes, como furtos e roubos, além de proporcionar maior sensação de segurança a comerciantes, consumidores e famílias que participam de compras, eventos e confraternizações neste período.