Operação “Mega Cavalo de Aço” fiscaliza motocicletas

Agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (24º BPM/I) realizaram, entre os dias 11 e 14, a Operação “Mega Cavalo de Aço”, uma ação integrada de policiamento ostensivo voltada à fiscalização de veículos de duas rodas em todos os municípios sob sua área de atuação. A iniciativa alcançou 16 cidades da região da Média Mogiana, com o objetivo de reforçar a segurança viária e coibir práticas ilícitas associadas ao uso irregular de motocicletas.

Durante o período da operação, equipes da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento e os pontos de fiscalização nos municípios de São João da Boa Vista, Águas da Prata, São Sebastião da Grama, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, Santo Antônio do Jardim, Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Itobi, Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, Mococa, Tapiratiba, Caconde e São José do Rio Pardo. A ação foi planejada de forma simultânea, abrangendo toda a circunscrição do batalhão

Ao final das ações, 270 motocicletas foram fiscalizadas, resultando na lavratura de 98 autuações por infrações diversas previstas na legislação de trânsito. Além disso, 10 motocicletas foram removidas ao pátio por apresentarem irregularidades que impediam sua circulação.

A avaliação do comando do 24º BPM/I aponta que a Operação “Mega Cavalo de Aço” alcançou resultados positivos e teve boa receptividade por parte da comunidade local. As ações, segundo a corporação, contribuíram para a diminuição de riscos decorrentes do uso irregular de motocicletas e para a inibição de potenciais práticas criminosas na região. Em nota, o 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior reafirmou seu compromisso com os moradores da Média Mogiana, destacando que continuará empenhado na prestação de um serviço policial ágil, qualificado e assertivo, por meio de ações operacionais planejadas e contínuas.