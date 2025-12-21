Homem é preso em flagrante por violência doméstica

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar por violência doméstica no bairro Cohab IV, em Vargem Grande do Sul, no dia 14. A ocorrência foi atendida após a corporação ser acionada para averiguar uma denúncia de agressão no interior de uma residência, envolvendo um casal.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima relatou aos policiais que o episódio teve início após um desentendimento com o companheiro. Durante a discussão, ela teria sido ameaçada e, em seguida, agredida, sendo atingida na mão por um objeto perfurocortante. Ainda segundo o relato, o agressor também teria utilizado uma faca e um facão como forma de intimidação, aumentando o risco à integridade física da vítima.

Diante da situação encontrada, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem do autor e deu voz de prisão em flagrante. As partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial de plantão analisou os fatos e ratificou a prisão.

Após os procedimentos legais, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. O objeto utilizado na agressão foi apreendido e encaminhado para as providências cabíveis, devendo integrar o conjunto de provas do inquérito policial que apura o caso.