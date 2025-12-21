Empresários do Distrito Industrial recebem escrituras de imóveis

O semblante dos empresários era de satisfação no momento das assinaturas das escrituras dos imóveis onde construíram suas empresas há mais de uma década no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca (Tota). Uma antiga reivindicação, cuja espera terminou no evento realizado nesta quarta-feira, dia 17, no Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini”, antigo Clube Vargengrandense, quando a prefeitura municipal entregou os documentos a mais de uma dezena de industriais que empreenderam no local.

Além dos empresários e familiares, estavam presentes vários diretores da prefeitura que somaram esforços a pedido do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) para que fosse regularizada a documentação dos imóveis. O Distrito Industrial foi criado em 2009, na gestão do então prefeito Celso Ribeiro, ocupando uma área de cinco alqueires e nele foram construídos 52 lotes, a maioria medindo 1.100 m² e oito lotes medindo 3.500 m².

Presente ao ato, o presidente da Câmara Municipal Maicon Canato (Republicanos) falou do empenho dos diversos departamentos em viabilizar as documentações a pedido do prefeito e parabenizou os empresários. “Pessoas que movimentam a cidade, geram empregos e agora ganharam mais liberdade, podendo avançar ainda mais”, disse Maicon.

O vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB) disse que quando da realização do plano de governo para administrarem a cidade, estava no projeto a regularização do Distrito Industrial e tão logo assumiram a prefeitura, o prefeito chamou os vários departamentos e pediu para resolver as pendências. “Hoje estas empresas ganham mais liberdade, podendo com as escrituras participarem de financiamentos, gerando mais empregos e renda, melhorando a qualidade de vida. Prosperem, atingem seus objetivos, pois tudo que fizerem, é bom para a cidade”, afirmou o vice.

Antes da entrega das escrituras, o prefeito Celso Ribeiro falou um pouco da instalação do Distrito Industrial durante seu mandato anterior, da luta que foi para implantá-lo e que após todas as discussões a respeito do mesmo, hoje tornou-se amigo dos proprietários da terra onde o parque industrial foi construído, a Família Ranzani.

Falou da importância dos empresários em terem as escrituras, corrigindo algo que deveria ter sido feito lá no passado. Agradeceu os funcionários que trabalharam para tornar realidade a legalização das áreas, parabenizando os membros da Comissão de Desenvolvimento Industrial-CDI, sob a presidência do diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho Juliano Scacabarozi.

O prefeito agradeceu aos empresários e na entrevista, falou da importância de os mesmos terem as escrituras dos imóveis, não só legalizando os investimentos que fizeram, construindo suas empresas, como também podendo agora fazer financiamentos quando necessário, gerando mais empregos no Distrito Industrial. “Era uma obrigação mínima da nossa parte”, afirmou Celso Ribeiro.

O prefeito salientou também que para o ano que vem, sua equipe vai intensificar os trabalhos no sentido de atrair novas empresas para o município. Celso sempre tem deixado claro que toda empresa que quiser se instalar em Vargem Grande do Sul, não encontrará dificuldades se precisar de áreas para sua implantação, desde que gerem os empregos necessários, conforme determina a lei.