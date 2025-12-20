No Jd. Santo Expedito, homem é detido por agressão

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica na tarde de sábado, dia 13, no Jardim Santo Expedito, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada após denúncias de ameaças e possível descumprimento de medida cautelar.

A equipe foi acionada para verificar essas informações e ao chegar ao local indicado, os policiais realizaram a abordagem do suspeito e entraram em contato com a vítima. Durante a apuração inicial, foi constatado que o homem teria retornado ao imóvel em estado de embriaguez, mesmo diante de restrições judiciais, e passou a proferir ameaças de morte contra os moradores, gerando temor e insegurança no ambiente familiar.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo. Conforme o protocolo adotado nesse tipo de ocorrência, ele foi encaminhado inicialmente para atendimento médico de praxe, antes de ser apresentado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista. O homem permaneceu detido e à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis. O caso foi registrado como violência doméstica.