Uma ação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar prendeu um homem foragido da Justiça em Vargem Grande, no Jardim Santa Marta, na terça-feira, dia 16. O indivíduo tinha mandado de prisão preventiva por envolvimento com tráfico de drogas, conforme a Lei nº 11.343/06.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após denúncias de que o procurado estava escondido na casa de seu irmão, na Rua Caetano Gilioli. Para a abordagem, os policiais civis Maycon e Tiago se posicionaram estrategicamente nos fundos do imóvel com apoio de um drone, enquanto o delegado responsável, Antônio Carlos Pereira Júnior, o investigador Daniel e os policiais militares Aniceto e Rodrigo se aproximaram da residência pela frente.
Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir pelos telhados das casas vizinhas, sendo monitorado em tempo real pelas imagens do drone e pelos policiais. Mesmo após diversas ordens para que se entregasse, ele continuou em fuga até se esconder em um banheiro, onde acabou sendo detido pelos agentes. Durante a tentativa de escapar, o procurado sofreu ferimentos ao quebrar o telhado de outra residência.
O capturado estava sendo investigado desde maio de 2024, quando foram apreendidos mais de 90 quilos de insumos usados na produção de cocaína. De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como líder de uma associação voltada ao tráfico de drogas e estava foragido desde a determinação de sua prisão preventiva. Segundo a polícia, trata-se de um indivíduo faccionado, com histórico criminal extenso, incluindo mais de 20 anos de detenção por crimes de roubo, tráfico e associação para o tráfico.
Após passar por exame médico, o homem foi encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da justiça, segundo o delegado de polícia Antônio Carlos.
Foragido foi preso no Sta. Marta após se esconder em banheiro
