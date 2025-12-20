Foragido foi preso no Sta. Marta após se esconder em banheiro

Uma ação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar prendeu um homem foragido da Justiça em Vargem Grande, no Jardim Santa Marta, na terça-feira, dia 16. O indivíduo tinha mandado de prisão preventiva por envolvimento com tráfico de drogas, conforme a Lei nº 11.343/06.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após denúncias de que o procurado estava escondido na casa de seu irmão, na Rua Caetano Gilioli. Para a abordagem, os policiais civis Maycon e Tiago se posicionaram estrategicamente nos fundos do imóvel com apoio de um drone, enquanto o delegado responsável, Antônio Carlos Pereira Júnior, o investigador Daniel e os policiais militares Aniceto e Rodrigo se aproximaram da residência pela frente.

Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir pelos telhados das casas vizinhas, sendo monitorado em tempo real pelas imagens do drone e pelos policiais. Mesmo após diversas ordens para que se entregasse, ele continuou em fuga até se esconder em um banheiro, onde acabou sendo detido pelos agentes. Durante a tentativa de escapar, o procurado sofreu ferimentos ao quebrar o telhado de outra residência.

O capturado estava sendo investigado desde maio de 2024, quando foram apreendidos mais de 90 quilos de insumos usados na produção de cocaína. De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como líder de uma associação voltada ao tráfico de drogas e estava foragido desde a determinação de sua prisão preventiva. Segundo a polícia, trata-se de um indivíduo faccionado, com histórico criminal extenso, incluindo mais de 20 anos de detenção por crimes de roubo, tráfico e associação para o tráfico.

Após passar por exame médico, o homem foi encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da justiça, segundo o delegado de polícia Antônio Carlos.