Homem é assassinado na Rua do Comércio e assassino segue foragido

Uma briga entre dois homens terminou em homicídio na tarde desta quinta-feira, dia 18, em Vargem Grande do Sul. O caminhoneiro Anderson Carlos dos Santos, de 34 anos, morreu após ser atingido por um golpe de canivete no tórax, em plena Rua do Comércio, uma das vias mais movimentadas do município, causando comoção entre comerciantes e moradores.

O crime ocorreu na altura do nº 400, em frente ao estabelecimento Pastelaria Pequim, por volta das 15h25; o suspeito foi identificado como Heriston Benedito Selegato Ribeiro, de 33 anos, que fugiu do local e permanece foragido. A Polícia Civil instaurou inquérito e deve representar pela prisão temporária do autor. Segundo apurou o jornal, a discussão envolveria a atual mulher com quem Anderson estaria vivendo e que já tivera relacionamento com Heriston. Ela trabalhava em uma loja próxima ao local onde os fatos aconteceram.

Conhecido como Andinho, Anderson caiu ferido e chegou a ser socorrido, sendo encaminhado ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. No entanto, conforme os relatos, ele deu entrada na unidade já em parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

Fotos: Arquivo pessoal/Reportagem/Reprodução Redes Sociais

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e compareceram ao local. A perícia técnica realizou os trabalhos de praxe, e o corpo da vítima foi encaminhado para exame necroscópico.

Após o ataque, o autor do crime fugiu em uma motocicleta, levando na garupa outro indivíduo ainda não identificado. Testemunhas relataram que esse acompanhante também teria agredido a vítima e uma testemunha, utilizando um capacete durante a confusão.

Segundo informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, o suspeito havia deixado recentemente o sistema prisional. Até o fechamento desta edição, ele não havia sido capturado. O nome e a imagem do foragido passaram a circular nas redes sociais, embora a Polícia Civil ressalte que as investigações seguem em andamento.

O delegado de polícia Dr. Antônio Carlos Pereira Júnior informou que, neste momento, não é possível divulgar mais detalhes sobre o caso para não prejudicar as apurações.

Anderson Carlos dos Santos era caminhoneiro, morava no Jardim Paulista e deixa a esposa Ana Cláudia Carvalho, os pais Maria Dileusa de Lima e João Batista dos Santos, além dos filhos Lorena e Kauê, irmã e demais familiares. O velório foi realizado no Cemitério Parque das Acácias, e seu sepultamento estava previsto para a manhã deste sábado, dia 20.