Os vargengrandenses Vinícius Druzian e Pedro Adolfo Gonzalez Druzian, que residem em Poços de Caldas (MG) e treinam na academia do professor Clayson Júnior, conquistaram no último final de semana, novas graduações no jiu-jitsu.
Vinícius Druzian foi promovido a faixa marrom e Pedro conquistou a faixa preta. Os dois treinam na academia liderada pelo professor Clayson Jr, que tem importante atuação em competições regionais e nacionais, como por exemplo o bicampeonato por equipe no Campeonato Sudeste Brasileiro de Jiu-Jitsu.
Vargengrandenses conquistam novas graduações no jiu-jítsu
