Manuelly segue se destacando no futsal

A jogadora Manuelly Cristini de Souza Silva, 12 anos, que no primeiro turno foi artilheira da Liga Sanjoanense de Futsal em sua categoria, jogando pelo Sub 12 do Tênis Clube de Vargem Grande do Sul junto do time de garotos, chega ao final do ano com mais realizações.

Nesta semana, Manuelly, foi campeã do segundo turno, jogando pelo time Sub 12 feminino da prefeitura de Guaxupé e ainda se consagrou como artilheira do torneio.

Na quarta-feira, ela jogou com o Tênis Clube a final do Campeonato Regional de Futsal da Liga Sanjoanense pela categoria sub 12. No final o time vargengrandense foi superado pelo Recreativo Itapirense e saiu com o vice-campeonato.

E neste domingo, dia 21, Manuelly volta a entrar em quadra, disputando duas finais pelas equipes de São João da Boa Vista. Ela jogará pelos times Sub-15 e Sub-17 em torneio da Liga Riopardense de Futsal.

A jogadora e seu pai, Elton Silva, agradecem a todos que tem ajudado nessa trajetória. “Ao Alexandre Martire, treinador da equipe do Tênis Clube de Vargem Grande do Sul, à prefeitura de Guaxupé, ao treinador Bilu pela oportunidade, à prefeitura de São João da Boa Vista, a treinadora Cristiane Borato e a auxiliar Micaela Silva. E agradecemos também pelo apoio o Luanzinho do Bem e ao André Leone por sempre ajudar quando precisa”, afirmou Elton.