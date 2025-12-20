Equipe Parabellum se destaca no 15º Fight Gym Combate

Os atletas de boxe da equipe Parabellum, da Escola de Artes Marciais, conquistaram excelentes resultados no 15º Fight Gym Combate, realizado no último sábado, dia 13 de dezembro, em São José do Rio Pardo.

Sob o comando do professor Francisco Cavalcante, a equipe mostrou alto nível técnico e espírito competitivo em sua segunda competição inter-regional. Ao todo, a Parabellum disputou cinco lutas, conquistando três vitórias e sofrendo duas derrotas, um saldo bastante positivo para um grupo que ainda está em fase de consolidação no cenário regional do boxe.

Os destaques ficaram por conta de Jean Henrique de Oliveira e Mateus Augusto da Costa Batista, que venceram suas lutas por nocaute, demonstrando potência e domínio no ringue. Já Miguel de Oliveira Lopes garantiu a vitória por pontos, em um combate equilibrado e técnico.

Completaram a participação da equipe Denis Cleiton Ferreira Alves, derrotado por pontos, e Kauan da Silva Carioca, que acabou sendo superado por desistência. O desempenho da equipe foi elogiado por Paulo Surian, atleta bi-campeão mundial e organizador do evento. “Mesmo com pouco tempo de treino, a equipe estava muito bem preparada e o nível técnico dos atletas é notável. Parabéns ao professor Francisco Cavalcante pelo excelente trabalho à frente da equipe”, destacou.

Esta foi a segunda competição inter-regional da equipe Parabellum, e mais uma vez os resultados confirmam o bom trabalho que vem sendo desenvolvido pela Escola de Artes Marciais, fortalecendo o boxe local e revelando novos talentos.

Para quem deseja praticar boxe, as aulas acontecem na Escola de Artes Marciais, nos períodos da manhã, tarde e noite, de segunda a quinta-feira. As atividades são abertas para homens e mulheres, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Informações com a Escola de Artes Marciais pelo WhatsApp (19) 19 99889-7697 ou pelo Instagram @escoladeartesmarciaismx