Judoca consagrada, Bruna Lasmar agora é faixa preta no jiu-jítsu

A atleta e professora Bruna Lasmar conquistou, no último sábado, dia 13, a faixa preta de jiu-jitsu, consolidando uma trajetória marcada por disciplina, dedicação e resultados expressivos nas artes marciais. Bruna, que é faixa preta de judô desde 2009, soma conquistas nacionais e internacionais na modalidade e hoje atua na formação de crianças por meio de um projeto social.

A história de Bruna no esporte começou ainda na adolescência e atravessa mais de uma década de competições, mudanças de cidade, formação acadêmica e superação pessoal, tendo o judô e o jiu-jitsu como referência.

Bruna iniciou os treinos de jiu-jitsu em 2010, inicialmente como complemento técnico ao judô, com o objetivo de aprimorar o trabalho de solo. Na época, treinava sob orientação do professor Marco Barbosa, líder da equipe B9 de jiu-jitsu e ex-judoca de destaque, que havia migrado para a modalidade. Os treinos eram esporádicos, conciliados com a intensa rotina de competições e viagens pela Seleção Brasileira de Judô, entidade que Bruna defendeu durante 5 anos.

A partir de 2012, no entanto, a relação com o jiu-jitsu se intensificou. Bruna passou a se dedicar com mais regularidade e começou a competir, inicialmente por diversão. Os resultados vieram rapidamente, com vitórias em campeonatos e disputas diretas com atletas que já figuravam entre as principais da modalidade. Com isso, ela se destacou, avançou nas graduações e consolidou seu nome no cenário esportivo.

Durante a pandemia, Bruna retornou para Vargem, onde abriu uma empresa, mas não se afastou do esporte. Movida pela paixão pelo jiu-jitsu, retomou os treinos na academia do professor Te Bueno, em Casa Branca, também integrante da equipe B9. O esforço culminou na recente conquista da faixa preta, marco considerado um dos mais importantes na carreira de um atleta da modalidade.

Multicampeã no judô

Antes disso, Bruna já havia construído uma história de muito sucesso e desafios superados no judô e se tornou um dos grandes nomes da modalidade em Vargem Grande do Sul. Faixa preta desde os 18 anos, ela iniciou a carreira ainda muito jovem e foi contratada por um clube em São Paulo. Aos 15 anos, integrou a seleção brasileira de judô, na qual permaneceu por cinco anos, período em que acumulou títulos expressivos. “Ganhei muitas competições nacionais e internacionais. Brasileiros algumas vezes, além de pan-americanos, sul-americano e Copa do Mundo”, enumerou.

Ao longo da carreira, Bruna defendeu clubes tradicionais como Hebraica, Palmeiras e, por fim, o São Paulo Futebol Clube, onde encerrou sua trajetória como atleta profissional em 2020.

Fotos: Arquivo Pessoal

Dedicação a projetos sociais

Atualmente, Bruna atua como professora voluntária em um projeto social, ao lado dos professores Marco Lodi e Helder Noronha. O convite partiu do sensei Marco, e o objetivo é compartilhar com crianças e jovens os ensinamentos adquiridos ao longo de anos no esporte, indo além da técnica e abordando valores como disciplina, respeito e perseverança. “Estou tentando passar tudo que aprendi nesses anos para as crianças”, disse.

Além da carreira esportiva, Bruna conciliou seus treinamentos com a formação acadêmica, graduando-se em Engenharia Mecânica, e também atuou como modelo plus size. Para ela, o judô e o jiu-jitsu foram determinantes na construção de sua identidade. “O judô é o jiu-jitsu ajudaram demais na minha vida. Sou essa pessoa graças à luta. Sempre dei o meu melhor em tudo que fiz, sempre me dediquei e terminei tudo que comecei. Passei por muitos momentos, a vida de atleta não é fácil. A pressão que sentimos a todo momento, é grande demais. Nos cobramos demais”, afirmou Bruna, que comemora mais uma etapa em sua carreira, com a graduação da faixa preta conquistada recentemente.