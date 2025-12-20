Casa Branca sedia o Campeonato Brasileiro de Futsal Down

O Campeonato Brasileiro de Futsal Down começou a ser disputado durante essa semana, em Casa Branca. O evento teve sua abertura oficial na noite de segunda-feira, dia 15, com desfile das delegações participantes e cerimonial protocolar, marcando o início de uma grande celebração do esporte inclusivo.

Foram disputadas 27 partidas entre 10 equipes de estados brasileiros e os jogos aconteceram no Decet, às 9h, 10h e 11h, 18h e 19 horas. A decisão está prevista para a manhã deste domingo, dia 21, quando o torneio será encerrado.

Fotos: Prefeitura de Casa Branca

A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI), em parceria com a Prefeitura de Casa Branca, por meio do Departamento de Esportes.

As equipes que participam do campeonato são Galápagos Jr. (SP), Atletinhas (RJ), Ponte Preta S21 (SP), ECH Novo Hamburgo, Nova Aliança de Indaiatuba, Casa Branca, Goodnut de Brodowski, Futsal Down Amor 21 Maceió (AL), Downs no Esporte Porto Alegre (RS) e CDC Jardim Avelino.