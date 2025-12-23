Victoria Mazarini

Eis que as luzes se alteiam, trêmulas e vivas,

E o mundo se reveste em puro resplendor;

— Meu pai, ponde luzes em nosso portão, rogáveis, ó donzela cativa,

Como quem implora ínfimo retalho de cor.

Ai de mim, quanta saudade me fere o peito,

Dos Natais que o Tempo implacável levou…

Da mesa farta, singela em seu jeito,

Onde o pão e o vinho se erguiam em louvor

Ao meu Cristo, eterno Redentor.

Sinto o odor de família —

Aroma de riso, de amplexo, de amor.



Recordo a mesa longuíssima na garagem de meu avô,

Que dantes se enchia de almas, qual brando fulgor.

Hoje já não se aperta como outrora se apertou,

Mas ainda ressoa tua voz, ó menino inocente,

Soprando enredos ao vento,

Tal serafim murmurando sutil fervor.

E diziam, então, que o pequenino,

De esperança maior que o corpo pequenino,

Rogava ao bom Pai Natal por novos sapatinhos,

Crendo que o ancião, em seus árduos caminhos,

Na lida ligeira do fatigoso diário,

Houvera olvidado seu pedido simplório.



Ah, quão a inocência, pura e sem mácula,

Erige prodígios que o mundo não calcula…

E cada Natal, conquanto mude em feição,

Conserva o mesmo e sacratíssimo desígnio em seu coração:

Abrandar os homens, reacender o bem,

E restaurar o amor que jamais se desfaz,

Ainda que o tempo o leve além.



Assim escrevo estes versos em prece,

Erguendo altíssima minha oração,

Para que o Altíssimo inflame, em cada peito,

A chama viva da santa compaixão.

Ó Jesus — que por mim, por ti, por nós padecestes —

Dignai-Vos assentar-Vos à mesa deste lar;

E que Vosso lume sacrossanto jamais se extinga,

Para que o pão não mingue,

Para que o amor não cesse,

E para que cada coração reencontre, enfim,

O milagre de renascer…

Em Vosso nome augusto,

E em Vosso olhar eterno, sem fim.