Papelaria Tatoni iniciou-se como loja de armarinhos

A Loja Tatoni é símbolo do Natal na Rua do Comércio. Suas belas vitrines e decorações nesta época natalina, bem como a variedade de brinquedos e presentes, chamam atenção dos consumidores e não é de agora. A história da Loja Tatoni remonta a 1947, quando o jornalista e político Walter Tatoni fundou a Gráfica “A Imprensa”. Paralelamente, sua esposa, Maria Aparecida dos Santos Tatoni, a dona Tita, criou em 1941, a empresa M.A.S. Tatoni, cujo nome fantasia era “Casa Progresso” que funcionava na Rua do Comércio, nº 387, onde hoje é o conhecido Bar do Mineiro, tendo como principal atividade a papelaria e armarinhos, além de produtos de beleza da marca Helena Rubinstein, presentes finos como porcelanas da marca Schmidt, entre outros.

Nos anos 1950, a empresa consolidou-se sob a gestão do casal e depois passou ao filho, professor Pedro Tatoni, e sua esposa Eyri, que unificaram os negócios e construíram o prédio no atual endereço e ampliaram significativamente o número de produtos, acompanhando o crescimento da cidade. Em 1962, a Casa Progresso foi incorporada à nova loja, reforçando a tradição comercial da família.

Da antiga loja de armarinho, há uma grande evolução nos negócios da família. É ampliado o mix de produtos como brinquedos, perfumes, artigo de pesca e mercearia, além de utilidades domésticas, em uma época em que a cidade ainda não tinha supermercados.

A herança das atividades do comércio trazida por dona Tita, que durante 20 anos manteve a Casa Progresso, foi incorporada à nova loja criada pela família Tatoni. O novo modelo de negócios praticado na loja, bem como todo o moderno layout, passou a ter a digital do casal Eyri e Pedro Tatoni.

Em 1981, a empresa foi dividida entre os filhos: Pedro Alcântara ficou com a área comercial — a Loja Tatoni — e Walter Neto com a gráfica industrial. Em 1989, Pedro Alcântara casa-se com Filomena Dell’Agli Tatoni, que passa também a ser responsável pelo dia a dia da loja, e juntos o jovem casal moderniza as instalações, ampliando ainda mais a diversidade de produtos, tornando a Loja Tatoni uma das principais referências de Vargem Grande do Sul e região pela qualidade de seus produtos.



Atualmente a Loja Tatoni mantém sua solidez, tradição e vínculo afetivo com a comunidade. Oferece produtos variados, atendimento diferenciado, parcerias com empresas, vendas no atacado e constante modernização. Nesta época de Natal, quem passa pela Rua do Comércio e na calçada da Papelaria Tatoni, não deixa de se extasiar com os bonitos arranjos natalinos, mantendo as tradições e a importância da rua na vida dos vargengrandenses.