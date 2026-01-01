Casos de Covid-19 em 2025 acendem alerta para baixa adesão à vacinação em Vargem

Município registra 99 casos positivos no ano e duas mortes; diretor de Saúde reforça importância da vacina para evitar internações e óbitos

Vargem Grande do Sul encerra o ano de 2025 com 99 casos positivos de Covid-19 registrados no município. Somente no mês de dezembro, até o dia 19, foram confirmados 10 novos casos. As informações foram encaminhadas à Gazeta de Vargem Grande pelo diretor municipal de Saúde, Mário Merlin.

Ao longo do ano, duas mortes em decorrência da doença foram confirmadas na cidade, uma no mês de janeiro e outra no início de dezembro. De acordo com o diretor de Saúde, apesar dos números de casos não serem considerados alarmantes, o principal ponto de atenção está na queda gradual da cobertura vacinal contra a Covid-19.

Segundo Mário Merlin, a Vigilância em Saúde monitora os dados epidemiológicos, mas a preocupação maior é a redução da procura pela vacinação. “O que a gente tem notado é que, a cada ano que passa, está tendo uma adesão menor à vacinação contra a Covid, muito por conta de fake news e da ideia de que a pandemia acabou”, explicou.

O diretor destacou que a vacina continua disponível anualmente nas salas de vacinação, porém doses acabam sendo perdidas devido à baixa procura. Esse cenário, observado em todo o Brasil, compromete a imunidade coletiva e pode favorecer o aumento de casos mais graves. “Se a gente não se vacinar periodicamente, uma vez ao ano, vamos perdendo imunidade. Com isso, os casos podem aumentar e o vírus pode se tornar mais agressivo, especialmente em pessoas com comorbidades, idosos e crianças”, alertou.

Para o Departamento de Saúde, o foco não é apenas a quantidade de casos, mas sim a prevenção de internações e, principalmente, de óbitos. “Sempre vai haver casos de Covid. O que precisamos evitar são as internações e as mortes, e isso só é possível com a vacinação em dia”, reforçou Mário Merlin.

A orientação do Departamento Municipal de Saúde é para que a população procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha o esquema vacinal atualizado, contribuindo para a proteção individual e coletiva.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil