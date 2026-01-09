PM apreende cocaína em Itobi

Na noite de sábado, dia 4, policiais militares da 2ª Companhia realizavam patrulhamento no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Itobi, quando abordaram um indivíduo que havia dispensado uma porção de cocaína ao perceber a aproximação da equipe.

A droga foi apreendida, e o caso foi apresentado no Plantão Policial de Casa Branca. Após registro da ocorrência, o envolvido foi liberado.