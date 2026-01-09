Policiamento Rodoviário prende traficante em Casa Branca

No final da noite da segunda-feira, 5 de janeiro, a equipe do Policiamento Rodoviário estava em deslocamento quando visualizou uma motocicleta e, seu condutor ao perceber que seria abordado, dispensou um objeto no acostamento.

Realizada a abordagem, no quilômetro 62 da Rodovia SP-215, em busca pessoal e vistoria veicular nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificar o objeto dispensado pelo condutor, foi localizado uma sacola contendo 121 gramas de crack.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas e ocorrência encaminhada ao Plantão de Polícia Civil de Casa Branca, permanecendo o criminoso preso.