Árvore cai na estrada de Lagoa Branca

A Guarda Civil Municipal foi acionada no dia 1º de janeiro para efetuar a retirada de uma pequena árvore que estava tombada no início da estrada da Lagoa Branca. A equipe prontamente removeu o obstáculo, liberando a via sem causar maiores transtornos.
Últimos artigos
1º Jogo Beneficente de Futebol dos Artistas será neste domingo
Neste domingo, dia 11 de janeiro, Vargem Grande do Sul será palco do 1º Jogo Beneficente de Futebol dos Artistas, um evento que promete unir esporte, música e solidariedade em prol de quem mais precisa, que será realizado pela...
Caminhão tomba na SP-342 e motorista morre na Prata
Um caminhão tombou na madrugada desta quinta-feira, dia 8, por volta das 5h12, no km 243,9 da rodovia SP-342, em Águas da Prata, no trecho administrado pela Renovias. Segundo informações do Policiamento Rodoviário, o caminhão trator Mercedes-Benz Actros seguia no...
Baleado após tentar fugir da PM tem alta, mas segue preso
O jovem de 21 anos baleado pela Polícia Militar na madrugada de domingo, dia 4, em Vargem Grande do Sul, já teve alta hospitalar e segue preso. Ele teria sacado uma arma de brinquedo (simulacro de airsoft) na abordagem...