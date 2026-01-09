Árvore cai na estrada de Lagoa Branca

Por
Gazeta
-

A Guarda Civil Municipal foi acionada no dia 1º de janeiro para efetuar a retirada de uma pequena árvore que estava tombada no início da estrada da Lagoa Branca. A equipe prontamente removeu o obstáculo, liberando a via sem causar maiores transtornos.

