Um acidente mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no início da tarde da quinta-feira, dia 8, no Centro.
De acordo com o relatado pela GCM, o homem, um ajudante de pintor de 21 anos, estava trabalhando em um prédio de 3 andares na região central de Vargem, usando um equipamento conhecido como cadeirinha para trabalhos em altura. Ainda conforme os dados da GCM, em dado momento, a corda que utilizava acabou se rompendo e ele caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros em cima de um outro telhado.
Seus colegas de trabalho escutaram o barulho e foram ao seu socorro, percebendo que o jovem estava consciente e se comunicando. Eles entraram em contato com a GCM que enviou ao local a equipe composta pelo GCM Maurício e sub inspetor Eduardo, com a GCM Taís atuando no centro de atendimento.
Empregando um equipamento chamado maca envelope e utilizando técnicas aprendidas em capacitações que envolvem atendimento em altura, os GCMs conseguiram imobilizar e remover a vítima do telhado onde estava. A equipe do Samu conduziu o jovem ao Hospital de Caridade, onde ele recebeu os primeiros atendimentos.
Dado à complexidade do acidente e da constatação de lesão severa na coluna, foi necessária sua transferência para a Santa Casa Carolina Malheiros, de São João da Boa Vista, onde até o fechamento dessa edição, aguardava uma cirurgia. À Gazeta de Vargem Grande, a mãe da vítima se mostrou bastante apreensiva com a situação, especialmente com a demora na realização do procedimento cirúrgico. Ela destacou que o jovem era bastante trabalhador e teme que com a demora na operação, ele possa não se recuperar totalmente das lesões que sofreu.
Homem sofre queda ao fazer pintura em prédio
Um acidente mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no início da tarde da quinta-feira, dia 8, no Centro.