Homem sofre queda ao fazer pintura em prédio

Um acidente mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no início da tarde da quinta-feira, dia 8, no Centro.

De acordo com o relatado pela GCM, o homem, um ajudante de pintor de 21 anos, estava trabalhando em um prédio de 3 andares na região central de Vargem, usando um equipamento conhecido como cadeirinha para trabalhos em altura. Ainda conforme os dados da GCM, em dado momento, a corda que utilizava acabou se rompendo e ele caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros em cima de um outro telhado.

Seus colegas de trabalho escutaram o barulho e foram ao seu socorro, percebendo que o jovem estava consciente e se comunicando. Eles entraram em contato com a GCM que enviou ao local a equipe composta pelo GCM Maurício e sub inspetor Eduardo, com a GCM Taís atuando no centro de atendimento.

Empregando um equipamento chamado maca envelope e utilizando técnicas aprendidas em capacitações que envolvem atendimento em altura, os GCMs conseguiram imobilizar e remover a vítima do telhado onde estava. A equipe do Samu conduziu o jovem ao Hospital de Caridade, onde ele recebeu os primeiros atendimentos.

Dado à complexidade do acidente e da constatação de lesão severa na coluna, foi necessária sua transferência para a Santa Casa Carolina Malheiros, de São João da Boa Vista, onde até o fechamento dessa edição, aguardava uma cirurgia. À Gazeta de Vargem Grande, a mãe da vítima se mostrou bastante apreensiva com a situação, especialmente com a demora na realização do procedimento cirúrgico. Ela destacou que o jovem era bastante trabalhador e teme que com a demora na operação, ele possa não se recuperar totalmente das lesões que sofreu.