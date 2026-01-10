André Leone visita núcleo de cricket

O diretor municipal de Esportes e Lazer, André Leone, esteve nos últimos dias do ano passado no núcleo da Confederação Brasileira de Cricket, em Poços de Caldas. Em suas redes sociais, o diretor informou que esteve no local a convite de Mateus Leandrini, um vargengrandense estudante de educação física e praticante da modalidade.

André afirmou ter sido bem recebido pelos atletas e contou um pouco sobre a história do cricket no Brasil, lembrando que a primeira partida do esporte realizada no país foi em 1880, 20 anos antes do primeiro jogo de futebol ter sido realizado no Brasil. O diretor ainda observou que as seleções brasileiras masculina e feminina de cricket têm obtido bons resultados para o país. “Esporte é Vida em movimento e quem sabe em breve nossas crianças e adolescentes terão mais uma modalidade como oportunidade esportiva”, postou André.

Um dos esportes mais praticados no mundo, o cricket é a modalidade número 1 de países como Índia, onde atrai 700 milhões de espectadores. No mundo, a estimativa é que tenha um total de 2,5 bilhões de praticantes e fãs, atrás apenas do futebol, com 4,1 bilhões.