Vargem vai sediar jogos de torneio sub 20 de futebol

A Federação Alternativa de Desporto (FAD), filiada à Confederação das Associações Independentes de Futebol (Conifa, na sigla em inglês), uma federação de futebol que representa as associações fora da Fifa, realiza até o dia 25 de janeiro a 14ª Taça São Paulo de Futebol de Base 2026. Vargem Grande do Sul será a sede da competição, que receberá 16 times.

De acordo com o site da FAD, as equipes paulistas participantes são a Associação Atlética Vargeana, de Vargem Grande do Sul, além dos times de Piedade, Pirajuí, Jaboticabal e Monte Azul. As cariocas são Magé City, Grêmio Carioca, Rio de Janeiro FC e Riostrense EC. Os representantes do Sergipe são Galatas EC e Coritiba FC. De Minas, comparecerão Atlético Pirapora (Manchester EC), Nova Serrana, Juventus, Juventude e Melk SC.

Jogos

Conforme o divulgado por Solito Alves, organizador do torneio, no dia 14 de janeiro, quarta-feira, será iniciada a primeira rodada. No Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, pela Chave A, a Vargeana, às 14h, vão se enfrentar Magé City e Melk SC. Na sequência, às 16h, jogam Monte Azul e Piedade. Pela Chave B, no mesmo estádio, às 18h será o confronto entre Riostrense e Pirajuí e às 20h, a Vargeana enfrenta o Grêmio Carioca.

A primeira rodada termina no dia 15, quinta-feira, com os jogos realizados no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez. Pela manhã são os jogos da Chave C. Às 9h30 será a partida entre Atlético Pirapora e Rio de Janeiro FC. Às 11h30 jogam Coritiba e Nova Serrana. À tarde, na Chave D, os confrontos serão entre o Jaboticabal e Juventus, às 14h.

No dia 16, os jogos da segunda rodada serão na Vargeana. Às 14h jogam Magé e Monte Azul, às 16h, Melk e Piedade. Às 18h Pirajuí joga contra o Grêmio Carioca e às 20h, o Riostrense enfrenta a Vargeana.

No dia 17, sábado, no CEE José Cortez, às 9h30, Atlético Pirapora e Coritiba se enfrentam. Às 11h será a partida entre Rio de Janeiro e Nova Serrana. Às 14h jogam Jaboticabal e Juventude e às 16h é o jogo entre Juventus e Galatas.

A terceira rodada começa no dia 18, com jogos na Vargeana. Magé City joga contra o Piedade às 14h e às 16h é o confronto entre Melk e Monte Azul. Às 18h o Riostrense pega o Grêmio Carioca e às 20h Pirajuí joga contra a Vargeana.

A rodada termina no dia 19 de janeiro, no CEE José Cortez, onde às 9h30 jogam Atlético Pirapora e Nova Serrana e às 11h, Rio de Janeiro e Coritiba. Às 14h será o confronto entre Jaboticabal e Galatas e às 16h, Juventus e Juventude fazem a última partida do dia.