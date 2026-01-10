GCM socorre criança engasgada

Em mais uma ação de resgate de emergência, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul socorreu uma criança de 10 anos que apresentava estar engasgada e com dificuldade para respirar no final da tarde da quinta-feira, dia 8.

Segundo informações da GCM, era por volta das 17h50, quando um casal chegou na base da Guarda na Vila Polar. Levando a criança. Eles informaram que a vítima tinha se engasgado com uma tampa de plástico. Rapidamente, a equipe que estava pelo local efetuou a Manobra de Heimlich, empregada em situações de engasgamento.

A criança respondeu bem à ação e apresentou melhoras em sua respiração. Ela foi conduzida ao Hospital de Caridade e foi encaminhada para a equipe de enfermagem e médico plantonista, para receber os cuidados necessários.