Itobi celebra chegada de 2026

A cidade viveu uma noite de muita alegria e confraternização durante a festa da virada do ano, realizada no dia 31 de janeiro, ao lado da Praça Anita Garibaldi, nas proximidades da antiga Estação. O evento reuniu um grande público para celebrar a chegada do novo ano em clima de animação e união.

De acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Itobi ao jornal Gazeta de Vargem Grande, a programação contou com o show da banda Axé Bahia, que animou o público com um repertório vibrante e envolvente. A festa também teve a apresentação do DJ Fábio Lopes, responsável por manter a animação ao longo de toda a noite.

Ainda segundo a assessoria, o espaço foi preparado com estrutura adequada para receber a população, incluindo tendas, mesas e cadeiras, garantindo conforto e segurança aos participantes.

A festa da virada reforçou o espírito de união da comunidade e integrou mais uma ação da Prefeitura Municipal de Itobi voltada à valorização do lazer, da cultura e do convívio social no município. A assessoria de imprensa informou ainda que, em breve, será divulgada a programação oficial do Carnaval.