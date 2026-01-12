Gazeta registrou os principais fatos ocorridos em 2025

O ano de 2025 foi marcado por fatos que mobilizaram Vargem Grande do Sul, despertaram debates, fortaleceram a participação da comunidade e apontaram caminhos para o futuro do município. Ao longo destes meses, a Gazeta de Vargem Grande esteve presente, acompanhando de perto os acontecimentos que se transformaram em manchetes e ajudaram a contar a história do nosso tempo.

Foram temas ligados à política e à administração pública, às ações de fiscalização e transparência, aos desafios dos serviços essenciais, ao desenvolvimento econômico, às conquistas sociais, à educação, à saúde e às iniciativas solidárias que mostraram, mais uma vez, a força da população vargengrandense. Também tiveram destaque os eventos culturais, esportivos e religiosos, que mantêm vivas as tradições e reforçam o sentimento de pertencimento.

Na presente edição, reunimos as principais notícias e manchetes de 2025 como forma de revisitar momentos importantes, refletir sobre os desafios enfrentados e valorizar as conquistas alcançadas. Um registro fiel do compromisso da Gazeta de Vargem Grande com a informação, a memória e o desenvolvimento da nossa cidade.

Janeiro

Assim, temos que a primeira edição que circulou no dia 4 de janeiro de 2025, traz como notícia a posse do novo prefeito eleito de Vargem Grande do Sul, Celso Ribeiro (Republicanos), também divulgando a equipe de diretores da nova administração e na capa, uma foto com Celso Ribeiro, o vice eleito Guilherme Nicolau (MDB) e o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes entregando simbolicamente a chave do município aos novos administradores. Na página interna, matéria sobre a posse do novo presidente da Câmara Municipal, Maicon Canato do Republicanos.

Na edição do dia 11 de janeiro, a manchete foi “Câmara Municipal arquiva projeto do Plano Diretor”. O projeto foi enviado para apreciação dos vereadores em cima da hora e foi arquivado por não haver tempo hábil para discuti-lo e aprová-lo. Pelo que apurou recentemente o jornal, a Promotoria Pública deu um prazo até o meio do ano para a prefeitura realizar um novo Plano Diretor.

O aumento do IPTU para 2025, em 4,68%, foi notícia na primeira página do jornal em 18 de janeiro. Na foto da capa, a fábrica clandestina de whisky falsificado que a polícia civil desmantelou numa chácara perto do aeroporto da cidade. O mês de janeiro termina tendo como notícia na edição do dia 25, que a Delegacia da Mulher passava a contar com delegado titular e também falava sobre a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. Também traz em suas páginas internas que o industrial Marcelo Terra foi eleito para o seu quarto mandato junto à Associação Comercial e Industrial de Vargem.

Fevereiro

Na primeira edição de fevereiro, dia 1º, fala sobre os casos de dengue do município, apenas seis, e o trabalho de mutirão para evitar a doença. Também matéria publicada em páginas internas, aborda a situação dos vargengrandenses que estão morando nos Estados Unidos e a nova política de deportação em massa realizada pelo presidente Donald Trump. A segunda edição de fevereiro fala sobre as dúvidas da prefeitura municipal quanto a realização do carnaval municipal e também na parte cultural, aborda os preparativos da Festa do Milho que seria realizada no final de semana. Também traz detalhes da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal, que segundo o jornal, foi longa e polêmica.

A volta às aulas foi tema da manchete do dia 15 de fevereiro, com os dizeres: “Alunos se adaptam na volta às aulas sem celular”. A onda de calor do mês de fevereiro foi abordada na manchete do dia 22 e o debate acalorado entre os vereadores municipais foi marcado com uma foto montagem estampada na primeira página.

Março

A disputa da Taça dos Campeões entre Vargeana e Vasco, chamou a atenção dos leitores na página dedicada aos esportes da edição do dia 1º e chamada na primeira página fala: “Em 4 anos, foi gasto R$ 1,6 milhão com som, tenda, etc”, após o tema ser abordado na Câmara Municipal, para maiores esclarecimentos dos leitores. Nas páginas internas, o tema foi: “Mais um ano sem carnaval de rua em Vargem Grande do Sul”. A segunda edição do mês, tem como manchete “Projeto especifica novas funções no Dep. de Obras” e a foto que ilustrou a capa do jornal do dia 8, foi da Associação Atlética Vargeana e do Vasco, equipes que iam disputar no domingo a Taça dos Campões. A falta de água no Jd. Morumbi foi manchete da página 8 e na página dedicada à Mulher, entrevista com pessoas sobre o filme “Ainda Estou Aqui” em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, focando na luta de Eunice Paiva e o exemplo dela na visão de várias mulheres vargengrandenses.

O jornal do dia 15, versou sobre economia com a manchete “Rede Fonseca vai se instalar em Vargem” e a principal foto da capa foi a equipe da Vargeana erguendo a Taça dos Campeões conquistada frente o Vasco de São José do Rio Pardo. Também fala sobre a prorrogação da intervenção no Hospital de Caridade e trata do falecimento de Juninho Chiarelli, presidente da Liga do Desporto Amador.

Em 22 de março, a manchete foi: “Vereadores batem boca em sessão tumultuada”. Destacou que o ator vargengrandense Gabriel Lodi estava no elenco da novela Beleza Fatal e na última edição do mês, trouxe o aumento de 5,06% para os servidores municipais, além de notícias da inauguração do Centro de Convivência do Idoso.

Abril

A Gazeta que circulou no sábado do dia 5, tem como foto principal a assinatura do asfaltamento da estrada da Lagoa Branca, nela aparecendo o deputado estadual Barroz Munhoz, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Celso Ribeiro. Também fala do Torneio de Pesca na Represa e sobre o mês de conscientização do Autismo.

No dia 12, o jornal circulou com a manchete: “Itaroti recebe indulto e não é mais foragido da Justiça”. Informa que o bispo Dom Eugênio Barbosa visitou Vargem naquela semana e que as obras de troca de encanamento do Centro da cidade pelo SAE estavam chegando ao fim. A edição do dia 19, trata sobre os novos prédios para a segurança pública prometidos pelo então secretário Guilherme Derrite do governo do Estado. Seriam construídos com dinheiro do Estado, o novo prédio da Delegacia Civil, o prédio do Batalhão da PM, a Delegacia da Mulher e também o do Corpo de Bombeiro.

A entrega do Prêmio Mulheres Destaques do Ano pela Câmara Municipal ganhou as páginas do Caderno B e os atletas do Bushido se destacaram no Inter Regional Paulista. Acidentes que acontecem no Centro da cidade foram destaque com foto na primeira página.

A última edição de abril fala sobre a 6ª Caminhada da Via Crucis, tem também uma matéria completa sobre o Dia do Trabalho, focando a escassez de mão de obra na cidade e trata da morte do Papa Francisco.

Maio

A edição impressa do mês de maio circula com a manchete “Empréstimos da prefeitura chegam a R$ 55 milhões” e traz como foto principal do dia 3, a imagem da fábrica que a empresa Fabitos está construindo no início da estrada que liga a Lagoa Branca. No social, notícia que o Rotary Club realizou com sucesso seu almoço beneficente, o mesmo acontecendo com a 6ª Caminhada da Via Crucis.

Há 43 anos circulando em Gazeta de Vargem Grande em 2025, a edição do dia 10 de maio traz matéria sobre o Dia das Mães, abordando a importância das creches e redes de apoio às mães vargengrandenses; também fala sobre a repercussão na cidade envolvendo o apoio à diretora Márcia Iared, devido à lei aprovada na Câmara que tratava sobre contratação de parentes. Os Cem Anos do lançamento da pedra fundamental da construção do Hospital de Caridade foi alvo de matéria nas páginas internas e no lado cultural, abordou o lançamento do livro da escritora vargengrandense Marina Lima.

A chegada do frio na cidade e o combate à dengue, foi manchete da edição do dia 17 de maio. Também tratou da pavimentação da Estrada das Perobeiras e da audiência pública da LDO 2026 na questão política e econômica. No esporte, manchete “Judocas Jita Kyoei se destacam em torneios da região” e Mario Poggio Jr. escreveu sobre o técnico Lúcio Cossi que comandou o antigo clube de futebol Rio Branco.

Na edição de 24 de maio a chamada da capa foi “Prefeito Celso Ribeiro veta lei do nepotismo” e uma foto estampada na capa mostra o prédio do PPA e a notícia dos casos de bronquiolite que estavam aumentando em Vargem naquele mês. No esporte, o destaque foi a Vargeana vice campeã regional de futebol society. Na última edição que circulou no dia 31 de maio, a manchete foi sobre os consumidores vargengrandenses questionando o preço do gás em Vargem, com matéria interna abordando a questão. A foto da capa foi uma imagem de um carro destroçado por um acidente e anunciando a duplicação da SP-344 pelo governo do Estado. Sobre o Meio Ambiente, a notícia que a prefeitura iria construir uma nova praça no Jd. Redentor e que se chamaria Praça Sebastião Salgado, em homenagem ao fotógrafo brasileiro mundialmente conhecido e que havia falecido recentemente.

Junho

O primeiro semestre de 2025 se finda e a primeira edição que circulou no sábado do dia 7 de junho fala sobre o encontro de carros antigos que iria acontecer naquele final de semana e o fechamento do Supermercado Sempre Vale em Vargem. Uma lei de autoria da vereadora Vanessa Martins do PL trata do combate à violência psicológica contra a mulher. Na parte de eventos e cultura, uma entrevista do jornal coloca a jovem Brenda Heloísa como candidata trans à Rainha do Peão, com o jornal entrevistando a candidata.

A morte do pequeno Gabriel Henrique por problemas de saúde foi muito discutida na cidade, envolvendo a saúde municipal e o Hospital de Caridade na edição do dia 14 de junho. Também a foto da capa traz o trágico acidente que vitimou dois vargengrandenses em São Simão.

Sábado, dia 21 de junho, a matéria da capa é o arquivamento pela Câmara da lei que trata do nepotismo, depois que por 9×3 votos, os vereadores acataram o veto do prefeito Celso Ribeiro sobre a referida lei. Causou celeuma na cidade a capa do jornal contendo a foto de um banner da Tijolada Cultural, chamando atenção para a causa palestina. Na área política, matéria do vereador Paulinho da Prefeitura pedindo desculpas a uma cidadã após polêmica envolvendo o vereador e a cidadã Andreza Bucci, que o acusou de incentivo ao suicídio.

Também com relação ao Meio Ambiente, a notícia da construção de uma nova trincheira no Aterro Sanitário e moradores do Jd. Canaã cobrando melhorias junto à prefeitura. No social, destaque para o vargengrandense Hermeti de Oliveira Balarin, publicitário que vive em Londres e ganhou um prêmio em Cannes, o Leão de Ouro por criatividade em uma peça publicitária.

O mês de junho termina e a edição do dia 28 fala sobre a provável Festa da Batata que seria realizada em setembro. A falta de água no Jd. Morumbi ocupou espaço na primeira página e o sucesso da Quermesse do Santo Antônio também. A construção do novo posto de Saúde no Jd. Fortaleza mereceu destaque na 1ª página e na coluna policiais traz o trágico acidente que vitimou a professora Diane Araújo Fernandes no trevo que liga à cidade de Caconde. Na coluna social foi abordado a aposentadoria de Jô Benaglia de Oliveira após anos de serviços junto ao Hospital de Caridade na área de radiologia.

Julho

O mês começa com o jornal noticiando no dia 5, que a diretora Márcia Iared deixa o cargo de diretora de Cultura após ocupá-lo durante quase 20 anos e transformar a cultura da cidade, sendo reconhecida por todos pelo seu trabalho. Dois jovens, Rafael e Tiago, alunos do Colégio Vitória participando em Genebra, na Suíça, do campeonato de robótica. Outra matéria publicada na página 2, tem como manchete “Preço da batata não anima produtores neste início da safra”. Nas páginas policiais, mais notícias sobre tráfico de entorpecentes como “Polícia apreende 92 pedras de crack” e a matéria falando na coluna social, da posse do novo presidente do Rotary Club, Nilson Adão.

No dia 12, a matéria trata da realização da 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, com dados sobre a liberação da Av. Hermeti instalar tendas e churrasqueiras depois de vários anos impedidas. Na foto da capa, a instalação de radares na rodovia que liga Vargem a Grama, no trevo em frente a empresa Fuzil, visando evitar os muitos acidentes que acontecem naquele local. Nos esportes, os destaques da cidade que conquistaram medalhas de atletismo nos Jogos Regionais. Nesta edição, circulou o Guia do Motorista 2025, trazendo na capa entrevista com o mecânico eletricista Cristóvam de Souza Lima.

“Três pessoas com HIV morrem em Vargem”, foi a manchete do dia 19 de julho. O jornal ainda tratou da abertura das vias do lago que a prefeitura está construindo nas áreas de várzea do Zecão e os maus tratos a animais foi matéria na página 3. Sobre o Dia do Agricultor a ser comemorado no dia 28 de julho, o jornal fez matéria especial como o uso do mercúrio na batata no ano de 1989 e toda a repercussão do caso.

A edição do dia 26 de julho foi dedicada à 49ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, cujo edição especial focou na importância da religiosidade na Romaria dos Cavaleiros, com matérias e entrevistas sobre o assunto.

Agosto

Agosto começa com a edição do dia 2, tratando do caso do vereador Paulinho da Prefeitura e a denúncia da cidadã Andreza Bucci, cuja denúncia chegou à Câmara Municipal e os vereadores teriam de se posicionar a respeito. Também trata da safra da batata, que segundo a matéria na primeira página, poderia ser uma das piores já registradas no município. O jornal trouxe ainda matéria sobre a realização da Romaria dos Cavaleiros e na parte cultural, a matéria foi sobre o curta-metragem “Vila Polar”, que estreou em Vargem. No esporte, destaque para o Bushido que conquistou 56 medalhas em São João.

O sucesso dos materiais produzidos pela empresa Studio Morandim, cujos “bricks” estariam nos cenários da Rede Globo, foi matéria da edição do dia 9, com chamada na primeira página estampando foto dos responsáveis pela empresa. O Dia dos Pais com especialistas debatendo o papel da figura paterna, foi tema do jornal e a manchete tratou do incêndio que vitimou o pequeno Noah, que comoveu toda a cidade. “Sociedade precisa debater futuro do zoológico municipal” foi a chamada da página 3, e o destaque no esporte foi sobre o jovem Pedro Rosseto que conquistou o segundo lugar no enduro que participou.

Os preparativos para a Festa das Nações, foi assunto principal da edição do dia 16 e matéria especial na página 6, tratou da melhoria dos alunos em salas de aulas após a Lei do Celular que impediu o uso do aparelho durante as aulas. Notícias policiais publicadas na página 7, dão que “Polícia civil prende trio com cocaína, crack e maconha” e na página que versa sobre Educação, a matéria é sobre a jovem Hellen Indrigo Perez, estudante de jornalismo que foi homenageada em Brasília pelo seu desempenho no Enem 2024.

A violência contra a mulher esteve em pauta na edição do dia 23, com a DDM registrando 150 inquéritos sobre o caso e solicitadas 110 medidas protetivas pela Polícia Civil contra agressores. Com a Biblioteca Municipal completando 23 anos, ela foi objeto de matéria do jornal na página B.3, assim como a alta demanda por atendimento médico em saúde mental.

A última edição de agosto traz que a licitação para a Festa da Batata fracassa e a realização da mesma torna-se dúvida em 2025. O Meio Ambiente chama atenção dos vereadores que criam propostas para aumentar o plantio de árvores na cidade. A possível criação de uma CEI para investigar a entidade Grupo Mão Amiga foi objeto de matéria na página dois e os preparativos para a Festa das Nações esteve em pauta na edição.

Setembro

O mês de setembro tem significado especial para Vargem Grande do Sul, pois é o mês em que o município comemora seu aniversário de fundação, 26 de setembro de 1874. A primeira edição do mês, que circulou no dia 6, foca na questão de segurança com o título da matéria principal da capa sendo: “Polícia e GCM tiveram muito trabalho na semana”, o que envolveu violência doméstica, tráfico, furtos e acidentes graves. Na política, o fato principal foi que os vereadores retiraram o projeto que visava criar a CEI sobre o Grupo Mão Amiga e no esporte, a família Correa comemorando o pódio com o filho Vítor e seu pai Vladimir vencendo em motovelocidade.

A questão do suicídio foi abordada na edição do dia 13, com Vargem registrando sete suicídios em 2025 até aquela data. Também o jornal trouxe importante matéria sobre a construção das 318 casas populares que deverão ser construídas próximas ao Jd. Canaã. Também setembro é o mês do Meio Ambiente e uma matéria que foi muito comentada, foi a do empresário Libânio Coracini que plantou sozinho mais de 2.500 árvores no município. As reclamações sobre a falta de água na Vila Polar tomaram o mês de setembro e na página 4 do jornal, matéria completa sobre a nova adutora e bombas do SAE para resolver o problema.

A Gazeta de Vargem Grande sempre aborda temas de interesse da comunidade e estampada na 1ª página da edição do dia 20, estava a manchete “Gravidez na adolescência ainda é desafio na cidade”. No esporte, destaque para a atleta Taís Casimiro que foi ouro no Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Também matéria de página inteira publicada na página 3, tratou da questão das bases dos reservatórios construídos pelo SAE e que apresentaram problemas. O título da matéria foi: “Laudo técnico condenou base dos reservatórios de água”.

Os 151 anos de Vargem foram objetos de várias matérias na edição especial que circulou no dia 26 de setembro e nelas foram levantados a força dos pequenos empreendedores da cidade “que fazem Vargem ser grande”. Nesta edição, também a Gazeta de Vargem Grande comemorou seus 44 anos de fundação (ela foi criada em 26 de setembro de 1981). Na primeira página também trazia o falecimento do médico Antônio Carlos Ranzani, um dos mais queridos da cidade.

Novembro

A crise instalada há tempos no Hospital de Caridade sem que houvesse chapa para administrar a entidade, foi tema da manchete da primeira edição de novembro, 1º, com a chamada “Nova chapa mostra interesse em administrar o Hospital”. Nos esportes, atletas de Vargem ganharam medalhas no Paulista de Judô e sobre o Dia de Finados, matéria sobre os cemitérios da cidade. Palestras na Câmara Municipal focaram o “Outubro Rosa” e a questão da dívida do município foi registrada em matéria que consumiu as páginas dois e três, com entrevista com o prefeito Celso Ribeiro e o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.

Uma pessoa salva de pular do viaduto por policiais da GCM foi o tema escolhido pela redação da Gazeta de Vargem Grande para ser manchete da edição do dia 8. Uma foto grande ilustrou a primeira página e nela continha a preocupação com os constantes alagamentos da estrada da Lagoa Branca que está sendo asfaltada, citando que medidas urgentes precisavam ser tomadas. Uma entrevista com o diretor André Leone do departamento de Esportes foi feita na página 6 e tem também a notícia que o deputado federal Baleia Rossi (MDB) havia destinado uma emenda de R$ 1 milhão para a cidade. No editorial do jornal, o tema foi “Ouvir os bairros para priorizar as obras”.

“Casa de Passagem encerra parceria com a prefeitura”, manchetou a Gazeta de Vargem Grande na edição do dia 15. Uma foto grande do reservatório de água tombado no Jd. Santa Marta, explorou a questão das bases dos reservatórios que deverão ser refeitas novamente. Nas páginas internas, matérias versaram sobre o decreto presidencial envolvendo as Apaes, que foi objeto de discussão com a sociedade e também a entrega do Troféu Turíbio dos Santos sobre a comemoração do Dia da Consciência Negra.

A questão da saúde foi a manchete da edição do dia 22, com os dizeres: “Saúde realizou 1.852 cirurgias eletivas” e um verdadeiro ‘milagre’ foi retratado na página principal, mostrando um caminhão tombado sobre uma caminhonete onde estavam os dois ocupantes que acabaram saindo ilesos do acidente. Uma entrevista com o diretor de Tecnologia Carlos Eduardo Scacabarozi, tratou das reclamações dos vereadores quanto ao funcionamento da Muralha Digital e nas páginas sociais, destaque para o Casamento comunitário celebrado na Igreja N. Sra. Aparecida.

O término do mês trouxe na edição do dia 29, a manchete “Vereadores pedem abertura de CEI contra o SAE”. As festividades natalinas foram abordadas com fotos e também a programação do que o jornal chamou de “Natal econômico”. Emendas no valor de R$ 677 mil foram anunciadas para o Hospital de Caridade e no quesito segurança, a página de policiais trazia que a “Força Tática apreendeu drogas e deteve suspeitas de tráfico”. Na coluna sociais, dezenas de fotos de aniversariantes da semana, como a de Leonardo Mesquita Almeida, dia 23, que recebeu os parabéns da esposa Gabriela, dos filhos Pedro e Manuela.

Dezembro: celebrações e notícias da política marcaram o mês

As atenções do mês de dezembro são voltadas para o Natal e as festas de fim de ano. Assim, na edição do dia 6 de dezembro circulou junto com a edição impressa, o Guia de Compras Natal 2025, que há 26 anos é editado pela Gazeta de Vargem Grande e contribui com o comércio local, fomentando as vendas, a geração de empregos e renda. Na edição normal, a manchete foi “Vereador Paulinho retira assinatura da CEI do SAE”. O vereador estava entre os cinco que propuseram a CEI, mudou de ideia e causou problemas junto à presidência da Câmara que precisou de mais tempo para efetuar as consultas jurídicas do ato de Paulinho, com a oposição cobrando atitude do presidente do Legislativo. Mesmo com a retirada da assinatura do vereador, o pedido de instauração da CEI foi aprovado.

Na mesma edição, uma foto na primeira página tratava da construção da praça junto ao Jd. Novo Mundo que a prefeitura iniciou naquele mês. Também nas páginas internas, matéria sobre a ida do diretor de Saúde à Câmara com os vereadores elogiando seu trabalho e uma matéria publicada na página 3, falando do recebimento do título de Cidadão Riopardense pelo promotor de Justiça vargengrandense José Cláudio Zan.

Edição do dia 13, o título principal foi “CEI do SAE será instaurada na sessão desta segunda” e a foto foi sobre a ação do Rotary Club que juntamente com universidades da região, premiaram a aluna Laiane Flauzino Pereira com o curso de Direito da Unifae através do programa “Melhor Aluno da Escola Pública”. Na página de esportes, destaque para o time Cohab FC, que foi o campeão do Campeonato Amador de Futebol 2025.

A tradicional Edição Especial de Natal com 40 páginas circulou no dia 20 de dezembro, com as empresas da cidade desejando Feliz Natal e Próspero Ano Novo a seus clientes e amigos. Um homicídio ocorrido na Rua do Comércio ganhou a manchete da primeira página e a figura de Papai Noel foi destaque.

Como matérias internas, a do vereador Gustavo Bueno que vai presidir a CEI do SAE, notícia de que Vargem iria construir sua 4ª barragem para armazenamento de água, o destaque da estudante Laís Mori Piconi, na Odontologia da USP de Ribeirão Preto e uma matéria histórica sobre o Natal e a Rua do Comércio, contando o desenvolvimento das antigas lojas de armarinhos até as atuais.

A última edição de dezembro de 2025, circulou no dia 31 de dezembro e a manchete foi: “Amarildo assumirá cargo em São João”. Trata da saída do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes que até então ocupava o cargo de diretor de Planejamento junto à administração do prefeito Celso Ribeiro. Outra matéria de destaque foi a realização de consulta pública para a concessão da coleta do lixo em Vargem Grande do Sul, que deverá ocorrer em breve, segundo dados da prefeitura municipal.

Na foto principal, chamando para matéria publicada nas páginas internas do jornal sobre o padre Donizetti Tavares de Lima, cujos pais estão enterrados no Cemitério da Saudade e em breve repousarão em um memorial a ser construído ao lado da Igreja Matriz de N. Sra. Aparecida por ele construído em Vargem Grande do Sul. Quando no início do século passado foi o pároco da cidade, pe. Donizetti desenvolveu intenso trabalho religioso e social até ser transferido para Tambaú e dar início em uma série de milagres. A Igreja Católica já confirmou um deles, tornando-o beato e futuramente, podendo se tornar mais um santo brasileiro. Outra importante matéria da última edição do ano, traz que a futura represa da cidade a ser construída próxima ao Jd. Iracema terá cerca de 23 alqueires.

Todas as matérias e outras que foram produzidas ao longo do ano poderão ser acessadas no site do jornal, gazetav.com.br ou nas redes sociais da Gazeta de Vargem Grande como Facebook ou Instagram.