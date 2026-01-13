Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Antônio Fernandes, aos 68 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Residia em São Miguel do Guaporé – RO; deixou a mãe Andrelina Fernandes; os filhos Lucas, Lion e Melquesedeque; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paulo Sérgio Cassimiro, aos 69 anos de idade, no dia 30 de dezembro. Residia em São Caetano do Sul; deixou filhos; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Manoel Asnaldo, conhecido por Manézinho, aos 87 anos de idade, no dia 1º de janeiro. Residia no Centro; deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Tarciso Fernandes, aos 65 anos de idade, no dia 3 de janeiro. Residia no Centro; deixou a mãe Lourdes Américo Fernandes; as filhas Marina, Camila e Sabrina; netos e irmãs. Na juventude, Tarciso se destacou como excelente jogador de futebol de campo e também de salão, defendendo as equipes do IV Centenário, da Vargeana e outros times da região. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Ailton Loureiro Rodrigues, conhecido por Galego, 48 anos de idade, foi encontrado morto no sábado, dia 3 de janeiro, na Vila Santa Terezinha, onde morava, foi sepultado no domingo, dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Ailton deixou os pais Irene Serafim Loureiro Rodrigues e José Rodrigues; a esposa Erli da Silva Porto; irmãos e sobrinhos.

Faleceu Ricardo Luís Jeremias, aos 39 anos de idade, no dia 5 de janeiro. Residia em Tupã, São Paulo; deixou o pai José Aparecido Jeremias; o filho Luís Otávio e a irmã Rosiane. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Franciele Cristina dos Santos, aos 33 anos de idade, no dia 6 de janeiro. Deixou a mãe Isabel Ferreira; a companheira Lidiane; a irmã Cristieli Carolina e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leonice Santineli de Godoi, aos 66 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Deixou os filhos; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimento em Itobi

Faleceu Marcos Vinicius Baptista de Moura, aos 26 anos de idade, no dia 3 de janeiro. Deixou os pais Ana Laura Baptista e Claudemir de Moura; a esposa Giovane Oliveira; e os irmãos Henrique, Poliana, Marcinho e Pâmela. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de Itobi.