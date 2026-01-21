Renovias destinou R$ 36 milhões para municípios da região

A Renovias, concessionária responsável por trechos de estradas estaduais que atravessam Vargem Grande do Sul e região, repassou, em 2025, R$ 36 milhões aos 15 municípios que integram sua malha viária, referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Na avaliação da empresa, os recursos fortalecem a arrecadação das cidades da região e contribuem para investimentos em infraestrutura urbana e em setores prioritários, conforme as demandas locais.

Os repasses foram destinados aos municípios de Campinas, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Aguaí, Casa Branca, Mococa, São João da Boa Vista, Águas da Prata, Vargem Grande do Sul, Itobi, São José do Rio Pardo e Espírito Santo do Pinhal. Do total arrecadado, Vargem Grande do Sul recebeu R$ 234 mil. Já Casa Branca, foi a cidade com o repasse mais vultuoso, na ordem de R$ 7,9 milhões.

Desde o início da concessão, até dezembro de 2025, a Renovias já destinou aproximadamente R$ 430 milhões em ISSQN aos cofres das prefeituras. Os valores são repassados mensalmente e não possuem vinculação obrigatória, permitindo que as prefeituras apliquem os recursos de acordo com suas necessidades, em áreas como saúde, mobilidade urbana, educação e serviços públicos em geral.

“Os repasses de ISSQN reforçam o papel da concessionária como agente de desenvolvimento regional, ao contribuir diretamente para o fortalecimento das finanças municipais e possibilitar que as prefeituras invistam em áreas essenciais para a qualidade de vida da população”, frisou Emerson Luiz Bittar, diretor-presidente da Renovias.

Além dos repasses obrigatórios, a concessionária também atua por meio de investimentos sociais, com doações e patrocínios realizados via Leis de Incentivo, dedutíveis do Imposto de Renda. Em 2024, foram destinados R$ 2,7 milhões a 12 projetos, executados no ano passado, e que impactaram diretamente 28,2 mil pessoas nas regiões atendidas.

Quanto cada cidade recebeu

Os valores de ISSQN destinados a cada município no período de janeiro a dezembro de 2025 totalizam R$ 36.026.292,71. Desse montante, Campinas recebeu R$ 2.291.787,94, Jaguariúna R$ 2.089.314,69 e Santo Antônio de Posse R$ 1.455.712,98. O município de Mogi Mirim teve repasse de R$ 3.530.756,72, enquanto Mogi Guaçu recebeu R$ 5.035.505,94. Para Estiva Gerbi, o valor destinado foi de R$ 1.030.344,57, e para Aguaí, R$ 3.591.338,27.

O maior repasse foi para Casa Branca, no valor de R$ 7.912.876,43, seguido por Mococa, com R$ 4.250.193,16. São João da Boa Vista recebeu R$ 2.245.195,74 e Águas da Prata, R$ 693.687,20. Já Vargem Grande do Sul teve R$ 234.445,07, Itobi R$ 149.510,18 e São José do Rio Pardo R$ 445.659,91. Por fim, Espírito Santo do Pinhal contou com R$ 1.069.963,91.