Mario Poggio

Antigamente não havia supermercados na cidade, sendo as compras efetuadas nos estabelecimentos administrados pelas famílias Garcia (Vila Polar); Rotta e a famosa Casa Bedin, localizada na rua Primeiro de Maio, onde está instalada a Cachaçaria João e Maria.

A Casa Bedin era um amplo armazém que tradicionalmente comercializava vários gêneros de produtos, especialmente “secos e molhados” e tecidos de boa qualidade, além de moer café em grão.

Conforme nos contou o senhor Alibertti Martins, o Livertti, aos sábados a rua ficava lotada de “carroças” e “carros de boi”, estacionados dos dois lados, para efetuarem suas compras e todas as tardes, o sanfoneiro “Calabrezinho” tocava lindas músicas para os presentes.

Foi fundada pelo saudoso David Bedin, que a passou para os filhos Alvino e Ângelo Bedin, os quais venderam-na para os Irmãos Osmar (Malé) e Aparecido Cossi.

Após, conforme declaração publicada no Jornal “A Imprensa”, em sua edição de 12 de maio de 1957, os Irmãos Cossi (Cossi & Companhia), venderam-na, com móveis, utensílios e parte do estoque para Cândido Aleixo Pereira Neto, o Zinho, e Jércio Alexandre Beloni (Pereira E Beloni), cuja sociedade se manteve até 1972 e, finalmente de 1972 a 1978 foi administrada pelo casal Elza Mesquita e Jércio Alexandre Beloni.

Particularmente, nos recordamos quando lá íamos na companhia de papai comprar flores (palmas, crisântemos, violetas e outras mais), nos primórdios da Floricultura Priscila, e ficávamos maravilhados com a quantidade e variedade de mercadorias.