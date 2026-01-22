Sebrae-SP abre 125 vagas do Programa Brasil Mais Produtivo

O Sebrae-SP está com inscrições abertas até 27 de fevereiro para o Programa Brasil Mais Produtivo, que disponibiliza 125 vagas gratuitas na região de São João da Boa Vista. A iniciativa é voltada a Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) interessadas em inovar, elevar a produtividade e aprimorar a gestão, por meio de acompanhamento técnico especializado ao longo de seis meses. As inscrições devem ser realizadas com o preenchimento de um formulário online, e mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 3638-1117 (WhatsApp).

O programa é totalmente subsidiado pelo Sebrae-SP e oferece atendimento personalizado, com foco na melhoria de processos internos, gestão empresarial, relacionamento com clientes e adoção de soluções inovadoras. O acompanhamento é realizado por Agentes Locais de Inovação (ALIs), profissionais bolsistas capacitados pelo Sebrae-SP, que atuam diretamente nas empresas participantes.

Durante o ciclo do programa, cada empresa contará com no mínimo oito atendimentos individuais, estruturados a partir dos desafios específicos do negócio, além de dois encontros coletivos, que estimulam a troca de experiências, o networking e o aprendizado prático sobre inovação aplicada ao cotidiano empresarial. A metodologia utilizada é reconhecida por promover ganhos concretos de eficiência, competitividade e faturamento.

Segundo Josiani Leite, analista de negócios do Sebrae-SP e gestora do programa na região de São João da Boa Vista, o Brasil Mais Produtivo tem papel estratégico no fortalecimento dos pequenos negócios. “O programa foi estruturado para apoiar o empresário de forma prática e objetiva, identificando oportunidades reais de melhoria e inovação. Ao longo do acompanhamento, o empreendedor percebe ganhos na organização, na produtividade e na tomada de decisão, refletindo diretamente no desempenho do negócio”, destacou.

O gerente regional do Sebrae-SP Marcos Kremer ressalta que a iniciativa amplia o acesso dos pequenos negócios a ferramentas e conhecimento qualificado. “O programa representa um investimento direto no desenvolvimento econômico regional. Ao oferecer acompanhamento técnico gratuito e individualizado, o Sebrae-SP contribui para que micro e pequenas empresas se tornem mais eficientes, inovadoras e sustentáveis, fortalecendo toda a cadeia produtiva local”, afirmou.

Podem participar empresas com até um ano de CNPJ que não tenham participado do programa em 2025. Negócios que integraram ciclos anteriores ao ano de 2025 estão aptos a se inscrever novamente.

Resultados

Em todo o Estado de São Paulo, o Programa Brasil Mais Produtivo disponibiliza 6.820 vagas para micro e pequenas empresas interessadas em aumentar o faturamento de forma inovadora. Em âmbito nacional, o programa já atendeu mais de 93 mil empresas, com resultados expressivos, como aumento médio de 24,4% na produtividade e crescimento de 11,4% no faturamento, já descontada a inflação.

O Brasil Mais Produtivo é exclusivo para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que desejam inovar e implementar melhorias contínuas. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.