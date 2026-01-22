Garanta seu ingresso para o Pré-Carnaval da APAE

A APAE de Vargem Grande do Sul realizará no dia 7 de fevereiro mais uma edição do seu tradicional Pré-Carnaval, evento que une música, lazer e solidariedade, com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção das atividades da instituição. A festa acontece a partir das 16h, no Residencial Parque das Macadâmias, e é aberta a toda a população.

Com atrações musicais de destaque no cenário do samba e do Carnaval, gastronomia variada e bebidas especiais, o evento promete uma tarde e noite de confraternização, ao mesmo tempo em que reforça a importância do apoio da comunidade às ações desenvolvidas pela APAE no atendimento a pessoas com deficiência.

Consolidado como um dos eventos beneficentes mais aguardados do calendário festivo local, o Pré-Carnaval da APAE de Vargem Grande do Sul chega a 2026 mantendo a proposta de aliar diversão e responsabilidade social. A programação musical foi pensada para agradar diferentes públicos e contará com muito samba, pagode, axé e marchinhas de Carnaval, criando o clima típico da folia.

Entre as atrações confirmadas estão a cantora Ana Santos, backing vocal do sambista Dudu Nobre, a Banda Batuque da Nega e a Asa Show Bateria, que prometem animar o público ao longo do evento e garantir uma experiência marcada pela alegria e pela participação coletiva.

Além da música, o Pré-Carnaval oferecerá uma estrutura completa de alimentação e bebidas. O público poderá aproveitar uma variedade de comidas de buteco preparadas pelo Paulo Pirola Buffet, além de drinks exclusivos assinados pela Destilaria Geest. Nos bares, também haverá a venda de cervejas, refrigerantes e água, garantindo opções para todos os gostos.

Os ingressos estão à venda pelo valor de R$ 150,00 e podem ser adquiridos no Espaço Avenida Beach e na Loja Tatoni. A organização alerta que os convites são limitados e que o valor poderá sofrer alteração de acordo com a procura, reforçando a importância de garantir a participação com antecedência.

Toda a renda arrecadada com o evento será destinada integralmente à APAE de Vargem Grande do Sul, entidade que atua diariamente na promoção da inclusão social e no desenvolvimento de pessoas com deficiência, por meio de atendimentos especializados e ações voltadas à melhoria da qualidade de vida de seus assistidos.

Com a proposta de reunir a comunidade em torno de uma causa social relevante, o Pré-Carnaval da APAE convida o público a participar, celebrar o Carnaval de forma antecipada e, ao mesmo tempo, contribuir para a continuidade de um trabalho reconhecido e essencial no município.