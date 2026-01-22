Prefeitura inicia mutirão de limpeza e combate à dengue a partir de 26 de janeiro

Ação mobiliza diversos setores da Saúde e percorrerá todos os bairros da cidade até o início de fevereiro

A prefeitura de Vargem Grande dará início, na próxima segunda-feira, 26 de janeiro, a um Mutirão e Arrastão de Limpeza e Combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. A ação é coordenada pelo Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, com apoio da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica.

O trabalho será realizado ao longo de dez dias, nos períodos de 26 a 30 de janeiro e 2 a 6 de fevereiro, abrangendo todos os bairros do município, conforme cronograma previamente estabelecido pelos setores responsáveis.

A orientação à população é para que os moradores coloquem em frente às residências, materiais que possam acumular água, como latas, garrafas, pneus, móveis inutilizados e outros objetos que possam servir de criadouros do mosquito. Os itens serão recolhidos pelas equipes durante a passagem do mutirão em cada bairro.

Em 2025 houve quase 500 casos positivos

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande indagou à prefeitura quantos casos ocorreram no município no ano passado e de acordo com a administração pública, em 2025 as notificações de dengue chegaram a 1.849 casos, dos quais 491 foram positivos e 1.358 negativos.

Embora nas primeiras semanas do ano não tenha registro de casos positivos, segundo os órgãos de vigilância, a participação da comunidade é fundamental para o sucesso da ação, uma vez que a maior parte dos focos do Aedes aegypti está localizada dentro dos quintais das residências.

Confira os dias que o caminhão passará no seu bairro

Os responsáveis pelo combate à dengue solicitam que os moradores façam a limpeza e descarte dos materiais e bens inservíveis, possíveis criadouros da dengue, apenas um dia antes da data do seu bairro.

Bairros acima do asfalto

Na segunda-feira, dia 26, serão atendidos os bairros Jardim Santa Marta, Jardim São Cristóvão, Jardim Dolores e Parque Industrial. Para o dia 27, terça-feira, os bairros visitados serão Jardim São José, Jardim Dolores, Cohab III, Jardim Ferri, Jardim Lago I, II, Jardim Cristina II.

Quarta-feira, dia 28, as equipes estarão no Jardim Novo Mundo, Jardim Paulista, Cohab I, Jardim Cristina I e Jardim Canaã. No dia 29, quinta-feira, haverá mobilização no Jardim Primavera, Jardim Santo Hélcio, Cohab IV, V, VI, Jardim Santo Expedito e Vila Esperança.

VILA SANTANA E BAIRROS PRÓXIMOS

No dia 30, sexta-feira, serão visitados a Vila Santa Terezinha, Chácara Vargem Grande, Jardim Paraíso II e Jardim Iracema. Em fevereiro, no dia 2, uma segunda-feira, serão atendidos a Vila Santana, Jardim América, Jardim Paraíso I e Nossa Sra. Aparecida.

No dia 3 de fevereiro, terça-feira, Vila Santana, Jardim São Luiz, Jardim São Joaquim, Jardim Itália e Jardim Plaza de Espanha.

CENTRO E BAIRROS PRÓXIMOS

No dia 4 de fevereiro, uma quarta-feira, serão atendidos o Centro, Jardim Pacaembu, Jardim Morumbi, Jardim São Paulo I e II.

VILA POLAR E BAIRROS PRÓXIMOS

Em 5 de fevereiro, quinta-feira, serão atendidos o Jardim São Lucas, Jardim Bela Vista, Vila Polar,

Jardim Santa Luzia e Jardim Manacás. No dia seguinte, 6 de fevereiro, sexta-feira, serão visitados os bairros Jardim Fortaleza, Jardim Redentor, Jardim Petúnia, Jardim Verona, Jardim Colina e Cohab II