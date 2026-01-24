Transformador foi furtado de fazenda em Casa Branca

Era pouco antes das 9h da segunda-feira dia 19, quando a Polícia Militar, por meio de equipe da 3ª Companhia, foi acionada para atendimento de furto em área rural, ocorrido na Fazenda Boa Esperança, localizada no km 170 da Rodovia SP-338, no município de Casa Branca.

No local, o responsável pelo local relatou que, ao chegar à propriedade rural, constatou o furto de um transformador, não sendo possível identificar o momento exato do crime. A equipe policial realizou as providências cabíveis, colhendo as informações necessárias para o registro da ocorrência.

Diante dos fatos, foi elaborado o boletim de ocorrência, com as devidas orientações ao responsável pela propriedade, ficando o registro à disposição para eventuais complementações e investigações futuras.