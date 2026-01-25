Marcelo Oliveira fatura cinturão no Rio de Janeiro

Um dos maiores nomes da luta de braço de Vargem Grande do Sul, Marcelo Oliveira disputou e venceu a luta principal no 2º Circuito Gorila de Aço, desafio promovido pela Liga Mutantes de Luta de Braço e Halterofilismo, no Rio de Janeiro, que contou com atletas de elite do RJ, São Paulo e também do exterior.

No evento realizado no domingo, dia 18, no Posto 6, da Barra Tijuca, Rio de Janeiro, Marcelo enfrentou Fernando, atleta número 1 do ranking carioca. “Venci o desafio por 3 a 0 conseguindo a vaga pra disputar o cinturão no absoluto, onde estão todos campeões de todos desafios, pra então decidir quem vai ganhar o cinturão. Sendo assim, venci também o absoluto e conquistei cinturão”, contou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande.

“Estou muito feliz pelo resultado, sabendo que deu certo os treinamentos que eu e o Leandro Veloster estamos fazendo, corrigindo os erros e melhorando a técnica”, comentou. “E que venha muitas vitórias esse ano”, disse Marcelo, lembrando que ainda vai disputar o campeonato sul-americano, na Argentina e também o Campeonato Mundial, na índia.