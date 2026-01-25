Festa do Milho chega à 18ª edição com grande produção

Evento será realizado nos dias 7 e 8 de fevereiro, na Praça da Matriz de Sant’Ana, reunindo gastronomia típica, entidades assistenciais e o 14º Festival de Música Sertaneja

Os preparativos para a tradicional Festa do Milho de Vargem Grande do Sul seguem em ritmo acelerado. A 18ª edição do evento, que acontece nos dias 7 e 8 de fevereiro, sábado e domingo, na Praça da Matriz de Sant’Ana, promete repetir o sucesso dos anos anteriores, reunindo gastronomia típica, apresentações musicais e ações solidárias desenvolvidas pelas entidades assistenciais do município.

Em cada tenda montada na praça durante a feira, o milho é o ingrediente principal dos pratos, reforçando a cultura caipira tão forte em Vargem Grande do Sul e atraindo famílias da cidade e região. Canjica, bolo de milho, curau, polenta, pamonha e muitas outras delícias fazem parte do cardápio da festa.

A Associação Dom Bosco, que abriga crianças em situação de vulnerabilidade, estará mais uma vez presente na festa, vendendo seu tradicional bolinho de milho. De acordo com Anderson Luís dos Santos, tesoureiro da entidade, a produção dos tradicionais bolinhos de milho teve início no começo de dezembro, em razão da grande procura registrada nas edições anteriores.

“Estamos a todo vapor. Na realidade, iniciamos no início de dezembro, quando ganhamos 10 sacos de milho. Fizemos o corte dos grãos e congelamos. Entre a semana passada e esta semana chegaram mais 20 sacos. A produção dos bolinhos começou no início de janeiro, com nossas voluntárias produzindo e congelando. A demanda é muito grande. Neste ano iremos produzir cerca de 5 mil unidades”, relatou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande.

No ano passado, segundo Anderson, foram produzidos 4.300 bolinhos, que se esgotaram completamente ao longo dos dois dias do evento. “Sempre há procura por parte de quem não conseguiu ir à festa. Por isso, neste ano vamos produzir um pouco mais para que, caso sobre, possamos atender quem não pôde participar”, explicou.

Fotos: Casa Dom Bosco

Cardápio

Além da Casa Dom Bosco, diversas entidades assistenciais do município estarão presentes, oferecendo pratos típicos à base de milho e outras opções gastronômicas. O Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira servirá canjica e panquecas; a Sociedade Humanitária, bolo de milho; a Associação Lucas Tapi, coxinha de milho, bala de milho e macarrão no pote; a Comissão Via Crucis, milho cozido, pamonha e sorvete; o Grupo Mão Amiga, polenta com molho e pastel; a Paróquia Sant’Ana, curau; a Associação Bushidô, pizza; e os Obreiros do Bem, polenta frita. O bar do Hospital de Caridade ficará responsável pela venda de água, cerveja e refrigerantes.

Atrações musicais

O evento deste final de semana contará também com apresentações musicais. No sábado, dia 7 de fevereiro, subirá ao palco a dupla André e Thiago e após, será a vez de Ronaldo Marques. E no domingo, dia 8, a Orquestra de Viola Caipira de Vargem se apresenta durante a tarde e encerrando a festa, à noite, será a apresentação de Maicon Neves e Rodrigo Violeiro.

Festival de Música Sertaneja

Paralelamente à programação gastronômica, acontece o 14º Festival de Música Sertaneja, que será realizado simultaneamente à 18ª Festa do Milho. O festival, já tradicional no calendário cultural do município, reúne violeiros e intérpretes de toda a região, contribuindo para valorizar a música sertaneja raiz e atrair ainda mais visitantes para a cidade.

As inscrições para o festival tiveram início na quinta-feira, 15 de janeiro, e seguem abertas até o dia 31 de janeiro ou até o preenchimento das 20 vagas disponíveis. Para participar, os interessados devem ler o regulamento, preencher a ficha de inscrição e enviá-la conforme as orientações divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura. Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3643-2755.