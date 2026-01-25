Volta às aulas mobiliza cerca de 6 mil estudantes em Vargem Grande do Sul

Rede estadual e particular retomam atividades no dia 2 de fevereiro, rede municipal retorna em 3 de fevereiro; Colégio Vitória antecipa retorno e ETEC inicia ano letivo em 9 de fevereiro

A volta às aulas em Vargem Grande do Sul começa a partir do próximo dia 2 de fevereiro, quando a maior parte das escolas das redes estadual e particular retoma oficialmente as atividades do ano letivo de 2026. Já a rede municipal de ensino inicia as aulas no dia 3 de fevereiro. Ao todo, aproximadamente 6 mil alunos devem retornar às salas de aula em todo o município, conforme levantamento realizado pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande.

Algumas instituições seguem calendários diferenciados. O Colégio Vitória – Sistema de Ensino antecipa o retorno e inicia as aulas já nesta segunda-feira, 26 de janeiro. Em contrapartida, a Escola Técnica Estadual (ETEC) de Vargem Grande do Sul terá início do ano letivo apenas no dia 9 de fevereiro.

Rede municipal

De acordo com a diretora de Educação do município, Renata Taú, cerca de 2.860 alunos, com idades entre 4 e 10 anos, devem retornar às aulas nas escolas municipais no dia 3 de fevereiro. Segundo ela, o município conta com vagas suficientes para atender toda a demanda.

“Os alunos que estão fora da escola ou se mudaram para a cidade recentemente, devem procurar a escola mais próxima de sua residência para realizar a matrícula. A matrícula pode ser feita a qualquer tempo, porém orientamos a fazer o quanto antes para não perder aulas”, destacou Renata.

Rede particular

Na rede particular de ensino, o número de alunos matriculados gira em torno de 1.190 estudantes. Desse total, aproximadamente 310 alunos estão matriculados no Colégio Externato, cerca de 750 alunos estudam no Colégio Dom Pedro – ambos colégios retomam as atividades no dia 2 de fevereiro. O Colégio Vitória – Sistema de Ensino, inicia o ano letivo com entorno de 130 estudantes.

Rede estadual

Já a rede estadual de ensino concentra mais de 3 mil alunos, distribuídos entre as unidades do município. A Escola Estadual Professor Alexandre Fleming atende cerca de 460 estudantes; a Escola Estadual Professor Benjamin Bastos possui aproximadamente 433 alunos matriculados; a Escola Estadual Professor José Gilberto conta com cerca de 650 estudantes; a Escola Estadual Professor Gilberto Giraldi reúne 363 alunos; e a Escola Estadual Professor Achilles Rodrigues atende aproximadamente 550 estudantes. A ETEC de Vargem Grande do Sul, que inicia as aulas em fevereiro, possui 556 alunos matriculados.

Segundo apuração da reportagem, o número de alunos devidamente matriculados para o ano letivo de 2026 apresentou aumento considerável em relação aos anos anteriores. A informação foi confirmada pela diretora da Escola Estadual Professor Alexandre Fleming, Fabiana Bonini, que destacou a elevada procura por vagas na unidade.

De acordo com a diretora, diante da crescente demanda, foi necessária a abertura de novas classes, principalmente para atender estudantes oriundos de outros municípios da região. “A procura aumentou significativamente, o que exigiu a ampliação do número de turmas para garantir o atendimento adequado aos alunos”, ressaltou.

Alunos da rede municipal vão receber material escolar e uniformes

Outro tema que vem sendo amplamente discutido neste período de retorno às aulas é a entrega de material escolar e uniformes. Conforme já havia sido anunciado anteriormente pelo prefeito, todos os alunos da rede municipal receberão os itens.

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) autorizou a aquisição de uniformes completos para todas as crianças do ensino municipal. O processo, no entanto, encontra-se em fase de licitação, e a entrega ocorrerá após o início das aulas. Em entrevista ao Jornal Gazeta de Vargem Grande, o prefeito explicou:

“A entrega acontecerá após o retorno das aulas. Um investimento de aproximadamente R$ 700 mil reais, sendo uniforme completo com camiseta, short, blusa e calça. A viabilidade deste investimento importante na educação, para as crianças, só foi possível graças aos ajustes que fizemos, trabalhando com muita responsabilidade e transparência, realizando cortes necessários para o alívio do caixa do município, dando abertura para este e outros investimentos, tendo em vista que o pagamento de uniformes escolares, por exemplo, sai do caixa geral da prefeitura. Consideramos muito importante a compra dos uniformes, foi um projeto que iniciamos na nossa primeira gestão, em 2001, que auxilia as famílias e promove a igualdade nas escolas municipais”, informou Celso.