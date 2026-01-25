Prefeitura inicia nesta segunda, dia 26, mutirão contra a dengue

A Prefeitura de Vargem Grande dará início nesta segunda-feira, dia 26 de janeiro, o Mutirão e Arrastão de Limpeza e Combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. A ação será realizada ao longo de dez dias e vai percorrer todos os bairros do município até o início de fevereiro.

O mutirão é coordenado pelo Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, com apoio da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica, e tem como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor das doenças.

Durante a passagem do caminhão em cada bairro, as equipes farão o recolhimento de materiais que acumulam água, como latas, garrafas, pneus, móveis inutilizados e outros objetos considerados inservíveis.

A orientação é para que os moradores coloquem os materiais em frente às residências apenas um dia antes da data programada para o seu bairro.

Programação

Nesta segunda-feira, dia 26, serão atendidos os bairros Jardim Santa Marta, Jardim São Cristóvão, Jardim Dolores e Parque Industrial. Para o dia 27, terça-feira, os bairros visitados serão Jardim São José, Jardim Dolores, Cohab III, Jardim Ferri, Jardim Lago I, II, Jardim Cristina II.

Quarta-feira

Quarta-feira, dia 28, as equipes estarão no Jardim Novo Mundo, Jardim Paulista, Cohab I, Jardim Cristina I e Jardim Canaã. No dia 29, quinta-feira, haverá mobilização no Jardim Primavera, Jardim Santo Hélcio, Cohab IV, V, VI, Jardim Santo Expedito e Vila Esperança.

Sexta-feira

No dia 30, sexta-feira, serão visitados a Vila Santa Terezinha, Chácara Vargem Grande, Jardim Paraíso II e Jardim Iracema. Em fevereiro, no dia 2, uma segunda-feira, serão atendidos a Vila Santana, Jardim América, Jardim Paraíso I e Nossa Sra. Aparecida.

Fevereiro

No dia 3 de fevereiro, terça-feira, Vila Santana, Jardim São Luiz, Jardim São Joaquim, Jardim Itália e Jardim Plaza de Espanha.

No dia 4 de fevereiro, uma quarta-feira, serão atendidos o Centro, Jardim Pacaembu, Jardim Morumbi, Jardim São Paulo I e II.

Em 5 de fevereiro, quinta-feira, serão atendidos o Jardim São Lucas, Jardim Bela Vista, Vila Polar, Jardim Santa Luzia e Jardim Manacás. No dia seguinte, 6 de fevereiro, sexta-feira, serão visitados os bairros Jardim Fortaleza, Jardim Redentor, Jardim Petúnia, Jardim Verona, Jardim Colina e Cohab II.